Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Нову" в матче чемпионата России
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Нову" в матче чемпионата России
Волейболисты московского "Динамо" нанесли поражение "Нове" из Новокуйбышевска в матче восьмого тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
