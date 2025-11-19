Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Нову" в матче чемпионата России
Волейбол
 
21:09 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/voleybol-2056131687.html
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Нову" в матче чемпионата России
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Нову" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Нову" в матче чемпионата России
Волейболисты московского "Динамо" нанесли поражение "Нове" из Новокуйбышевска в матче восьмого тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T21:09:00+03:00
2025-11-19T21:09:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо (москва)
нова (новокуйбышевск)
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Нову" в матче чемпионата России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Волейболисты московского "Динамо" нанесли поражение "Нове" из Новокуйбышевска в матче восьмого тура чемпионата России.
Встреча, которая прошла в среду в Тольятти, завершилась поражением хозяев площадки со счетом 2-3 (32:30, 18:25, 16:25, 25:23, 13:15).
"Динамо" с шестью победами идет на четвертом месте в таблице, "Нова" , выигравшая четыре матча, располагается на шестой позиции.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
19 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
HOBA
2 : 332:3018:2516:2525:2313:15
Динамо Москва
