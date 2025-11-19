Вице-премьер Малайзии первым использовал термин "дуриановая дипломатия"

Дуриан - это фрукт горчичного цвета из семейства мальвовые с шипами на оболочке и нежным изысканным вкусом. С ним контрастирует стойкий, резкий и неприятный запах из-за которого в ряде стран дуриан запрещено проносить в общественные места, такие как отели, самолеты и автобусы.