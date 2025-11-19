Вице-премьер Малайзии первым использовал термин "дуриановая дипломатия"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди первым из членов правительства этой страны использовал термин "дуриановая дипломатия", следует из сообщения малайзийского информационного агентства Bernama.
Понятие "дуриановая дипломатия" появилось в октября в публикациях СМИ для обозначения укрепления связей Малайзии с Китаем на фоне роста популярности этого фрукта в КНР и роста его импорта. Он образован по аналогии с "панда-дипломатией", когда Пекин передает в аренду панд зоопаркам дружественных стран, а также "пинг-понговой дипломатией", когда потеплению отношений между КНР и США предшествовали обмены игроками в настольный теннис в 1971 году.
"Дуриановая дипломатия - это не просто дипломатия, это дуриановый бизнес. Мы должны работать с китайскими бизнесменами для дальнейшего развития плантаций Мусанг Кинг и мы должны вместе укреплять перерабатывающее производство", заявил Ахмад Захид Хамиди в ходе встречи с китайскими бизнесменами.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее отметил, что Малайзия поставила в Китай дуриана на сумму около одного миллиарда юаней. Однако сам термин "дуриановая дипломатия" на таком уровне ранее не звучал.
Дуриан - это фрукт горчичного цвета из семейства мальвовые с шипами на оболочке и нежным изысканным вкусом. С ним контрастирует стойкий, резкий и неприятный запах из-за которого в ряде стран дуриан запрещено проносить в общественные места, такие как отели, самолеты и автобусы.
