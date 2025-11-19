Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Малайзии первым использовал термин "дуриановая дипломатия" - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 19.11.2025 (обновлено: 21:22 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/vitse-premer-2056133758.html
Вице-премьер Малайзии первым использовал термин "дуриановая дипломатия"
Вице-премьер Малайзии первым использовал термин "дуриановая дипломатия" - РИА Новости, 19.11.2025
Вице-премьер Малайзии первым использовал термин "дуриановая дипломатия"
Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди первым из членов правительства этой страны использовал термин "дуриановая дипломатия", следует из сообщения... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:20:00+03:00
2025-11-19T21:22:00+03:00
в мире
малайзия
китай
пекин
ахмад захид хамиди
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_794e06906eff2992f07cdd967f491589.jpg
https://ria.ru/20250524/malayziya-2018806659.html
малайзия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f608ff53c5d8ca892d432c0b4d721f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, малайзия, китай, пекин, ахмад захид хамиди, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Малайзия, Китай, Пекин, Ахмад Захид Хамиди, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Вице-премьер Малайзии первым использовал термин "дуриановая дипломатия"

Захид Хамиди впервые использовал термин «дуриановая дипломатия»

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди первым из членов правительства этой страны использовал термин "дуриановая дипломатия", следует из сообщения малайзийского информационного агентства Bernama.
Понятие "дуриановая дипломатия" появилось в октября в публикациях СМИ для обозначения укрепления связей Малайзии с Китаем на фоне роста популярности этого фрукта в КНР и роста его импорта. Он образован по аналогии с "панда-дипломатией", когда Пекин передает в аренду панд зоопаркам дружественных стран, а также "пинг-понговой дипломатией", когда потеплению отношений между КНР и США предшествовали обмены игроками в настольный теннис в 1971 году.
"Дуриановая дипломатия - это не просто дипломатия, это дуриановый бизнес. Мы должны работать с китайскими бизнесменами для дальнейшего развития плантаций Мусанг Кинг и мы должны вместе укреплять перерабатывающее производство", заявил Ахмад Захид Хамиди в ходе встречи с китайскими бизнесменами.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее отметил, что Малайзия поставила в Китай дуриана на сумму около одного миллиарда юаней. Однако сам термин "дуриановая дипломатия" на таком уровне ранее не звучал.
Дуриан - это фрукт горчичного цвета из семейства мальвовые с шипами на оболочке и нежным изысканным вкусом. С ним контрастирует стойкий, резкий и неприятный запах из-за которого в ряде стран дуриан запрещено проносить в общественные места, такие как отели, самолеты и автобусы.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией
24 мая, 07:47
 
В миреМалайзияКитайПекинАхмад Захид ХамидиАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала