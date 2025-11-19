Рейтинг@Mail.ru
Американский ветеран рассказал, к чему может привести антисемитизм - РИА Новости, 19.11.2025
17:11 19.11.2025
Американский ветеран рассказал, к чему может привести антисемитизм
Американский ветеран рассказал, к чему может привести антисемитизм - РИА Новости, 19.11.2025
Американский ветеран рассказал, к чему может привести антисемитизм
Человечество забывает, к чему может привести антисемитизм, нынешняя ситуация похожа на ту, что складывалась в Германии в 1933 году, когда к власти пришли... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:11:00+03:00
2025-11-19T17:11:00+03:00
в мире
германия
вроцлав
польша
сша
Американский ветеран рассказал, к чему может привести антисемитизм

Ветеран Кон: люди забывают, к чему может привести антисемитизм

© Фото : U.S. ArmyФрэнк Кон
Фрэнк Кон - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : U.S. Army
Фрэнк Кон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Человечество забывает, к чему может привести антисемитизм, нынешняя ситуация похожа на ту, что складывалась в Германии в 1933 году, когда к власти пришли нацисты, поделился мнением с РИА Новости в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон, который также пережил Холокост.
Кон родился в 1925 году в германском городе Бреслау (ныне Вроцлав) в Польше в еврейской семье. В 1938 году он вместе с родителями бежал от нацистов в США, а в конце войны вернулся в Германию в составе американской армии.
"Очень тревожно, что люди, похоже, забывают, к чему может привести антисемитизм. Ситуация напоминает ту, что была в Германии перед приходом к власти нацистов в 1933 году", - сказал он.
Он предупредил, что антисемитизм может быть смертельно опасным. "Очень странно, что единственная вещь, в которой крайние правые и левые могут согласиться – это ненависть к евреям", - сказал ветеран.
Кон, которому в августе исполнилось 100 лет, был в составе американских войск, которые в апреле 1945 года встретились с советскими военными на берегу реки Эльба в Германии.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
