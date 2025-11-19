https://ria.ru/20251119/veteran-2056068842.html
Американский ветеран рассказал, к чему может привести антисемитизм
Американский ветеран рассказал, к чему может привести антисемитизм - РИА Новости, 19.11.2025
Американский ветеран рассказал, к чему может привести антисемитизм
Человечество забывает, к чему может привести антисемитизм, нынешняя ситуация похожа на ту, что складывалась в Германии в 1933 году, когда к власти пришли... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:11:00+03:00
2025-11-19T17:11:00+03:00
2025-11-19T17:11:00+03:00
в мире
германия
вроцлав
польша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054426554_0:592:1123:1224_1920x0_80_0_0_79f3c4db07ddc7f809b5611829c1bf7a.jpg
https://ria.ru/20251111/veteran-2054349345.html
https://ria.ru/20251118/nyurnberg-2055610382.html
германия
вроцлав
польша
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054426554_0:587:1123:1429_1920x0_80_0_0_c8f35ee0df5d47de967b44c725a95c04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, вроцлав, польша, сша
В мире, Германия, Вроцлав, Польша, США
Американский ветеран рассказал, к чему может привести антисемитизм
Ветеран Кон: люди забывают, к чему может привести антисемитизм
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Человечество забывает, к чему может привести антисемитизм, нынешняя ситуация похожа на ту, что складывалась в Германии в 1933 году, когда к власти пришли нацисты, поделился мнением с РИА Новости в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон, который также пережил Холокост.
Кон родился в 1925 году в германском городе Бреслау (ныне Вроцлав
) в Польше
в еврейской семье. В 1938 году он вместе с родителями бежал от нацистов в США
, а в конце войны вернулся в Германию
в составе американской армии.
"Очень тревожно, что люди, похоже, забывают, к чему может привести антисемитизм. Ситуация напоминает ту, что была в Германии перед приходом к власти нацистов в 1933 году", - сказал он.
Он предупредил, что антисемитизм может быть смертельно опасным. "Очень странно, что единственная вещь, в которой крайние правые и левые могут согласиться – это ненависть к евреям", - сказал ветеран.
Кон, которому в августе исполнилось 100 лет, был в составе американских войск, которые в апреле 1945 года встретились с советскими военными на берегу реки Эльба в Германии.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.