Американский ветеран рассказал, к чему может привести антисемитизм

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Человечество забывает, к чему может привести антисемитизм, нынешняя ситуация похожа на ту, что складывалась в Германии в 1933 году, когда к власти пришли нацисты, поделился мнением с РИА Новости в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон, который также пережил Холокост.

Кон родился в 1925 году в германском городе Бреслау (ныне Вроцлав ) в Польше в еврейской семье. В 1938 году он вместе с родителями бежал от нацистов в США , а в конце войны вернулся в Германию в составе американской армии.

"Очень тревожно, что люди, похоже, забывают, к чему может привести антисемитизм. Ситуация напоминает ту, что была в Германии перед приходом к власти нацистов в 1933 году", - сказал он.

Он предупредил, что антисемитизм может быть смертельно опасным. "Очень странно, что единственная вещь, в которой крайние правые и левые могут согласиться – это ненависть к евреям", - сказал ветеран.

Кон, которому в августе исполнилось 100 лет, был в составе американских войск, которые в апреле 1945 года встретились с советскими военными на берегу реки Эльба в Германии.