Рейтинг@Mail.ru
МИД Узбекистана расказал о легализации жителей республики в России - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/uzbekistan-2055945214.html
МИД Узбекистана расказал о легализации жителей республики в России
МИД Узбекистана расказал о легализации жителей республики в России - РИА Новости, 19.11.2025
МИД Узбекистана расказал о легализации жителей республики в России
Почти 160 тысяч находящихся в России граждан Узбекистана были исключены из реестра контролируемых лиц, сообщил атташе департамента консульско-правовых вопросов... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:55:00+03:00
2025-11-19T10:55:00+03:00
в мире
россия
узбекистан
владимир путин
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005670358_0:25:1591:920_1920x0_80_0_0_b21c0c3b39dad6f6e941b0befb2ad569.jpg
https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html
https://ria.ru/20250611/uzbekistan-2022249128.html
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005670358_69:0:1525:1092_1920x0_80_0_0_d2b0d40b03dc545a2a4d79a6c972a79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, узбекистан, владимир путин, мигранты
В мире, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Мигранты
МИД Узбекистана расказал о легализации жителей республики в России

В РФ исключили 160 тысяч граждан Узбекистана из реестра контролируемых лиц

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМужчина с паспортом гражданина Республики Узбекистан
Мужчина с паспортом гражданина Республики Узбекистан - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мужчина с паспортом гражданина Республики Узбекистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 19 ноя – РИА Новости. Почти 160 тысяч находящихся в России граждан Узбекистана были исключены из реестра контролируемых лиц, сообщил атташе департамента консульско-правовых вопросов узбекистанского МИД Темурбек Хамидов.
В России с февраля 2025 года заработал реестр контролируемых лиц - база данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории РФ.
Сотрудник ФМС - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трудовые мигранты из Узбекистана будут возмещать затраты за депортацию
13 мая, 15:19
"Из реестра было исключено почти 160 тысяч граждан Узбекистана, из которых свыше 70 тысяч урегулировали свой правовой статус в миграционных органах, а остальные покинули Россию в установленные сроки или по другим причинам", - сказал Хамидов, ссылаясь на данные МВД РФ, в интервью информационному агентству "Дунё" узбекистанского МИД.
Сотрудник департамента уточнил, что с 1 января по 10 сентября дипломатические представительства Узбекистана с 1 января по 10 сентября провели в России комплекс мероприятий по разъяснению гражданам сути объявленной миграционной амнистии на территории РФ.
По данным внешнеполитического ведомства, по вопросу "легализации" в консульские учреждения Узбекистана в РФ обратились 84, 4 тысячи соотечественников. В частности, 17, 479 тысячи согражданам, в том числе находившимся в спецприемниках МВД РФ, была оказана помощь в возвращении на родину.
Президент России Владимир Путин 30 декабря 2024 года подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно. В мае указ был продлен до 10 сентября.
По официальным данным узбекской стороны, число граждан Узбекистана, отправившихся на заработки за рубеж, в январе-сентябре 2025 года увеличилось в 1,38 раза по сравнению с годом ранее, до 1,86 миллиона человек. В октябре директор агентства миграции при кабмине республики Бехзод Мусаев сообщал, что более 106 тысяч граждан Узбекистана трудоустроено с начала года в России в рамках организованного набора, а общее число трудовых мигрантов из республики в РФ оценивается в 1,3 миллиона человек.
Вид на Ташкент - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Узбекистан усилит меры по легализации сограждан в России
11 июня, 14:41
 
В миреРоссияУзбекистанВладимир ПутинМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала