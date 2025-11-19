В Великобритании из музея украли золотые украшения бронзового века

По данным газеты, несколько уникальных предметов бронзового века были украдены 6 октября с витрины в главном здании Национального музея истории Святого Фагана.

Кроме того, полиция ищет пять золотых предметов среднего бронзового века из области Кармартеншир и три золотых предмета среднего бронзового века из Поуис. Полиция также сообщила, что задержала 45-летнюю женщину в рамках расследования и выпустила под залог.