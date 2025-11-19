В Великобритании из музея украли золотые украшения бронзового века

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Золотые украшения бронзового века были были украдены из национального музея в Кардиффе в Великобритании, правоохранители ищут виновных, сообщила газета Telegraph со ссылкой на полицию Уэльса.
По данным газеты, несколько уникальных предметов бронзового века были украдены 6 октября с витрины в главном здании Национального музея истории Святого Фагана.
"Пропавшие предметы включают четыре золотых браслета среднего бронзового века из Поуис (область в Уэльсе - ред.), и золотую лунулу, украшение в форме полумесяца, носимое как ожерелье, раннего бронзового века из (области - ред.) Гвинеда", - говорится в публикации.
Кроме того, полиция ищет пять золотых предметов среднего бронзового века из области Кармартеншир и три золотых предмета среднего бронзового века из Поуис. Полиция также сообщила, что задержала 45-летнюю женщину в рамках расследования и выпустила под залог.
Украшения были украдены из музея в столице Уэльса Кардиффе, который открылся в 1948 году на территории замка Святого Фагана, отмечает газета.
