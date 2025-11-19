На Украине приняли порядок привлечения предприятий к формированию групп ПВО

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины принял порядок привлечения предприятий критической инфраструктуры к формированию групп противовоздушной обороны, сообщил в среду министр обороны Денис Шмыгаль.

Он отметил, что действовать группы будут в рамках единой системы управления воздушных сил, руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО.