На Украине приняли порядок привлечения предприятий к формированию групп ПВО

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины принял порядок привлечения предприятий критической инфраструктуры к формированию групп противовоздушной обороны, сообщил в среду министр обороны Денис Шмыгаль.
"Кабинет министров принял экспериментальный порядок, который позволяет привлекать предприятия к формированию групп ПВО. К проекту в первую очередь могут присоединиться операторы критической инфраструктуры — предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и другие стратегические сферы. Также участие в проекте открыто для предприятий, которые имеют необходимые ресурсы и соблюдают требования безопасности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что действовать группы будут в рамках единой системы управления воздушных сил, руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО.
"Предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или через согласованные минобороны процедуры снабжения; в состав групп ПВО будут входить проверенные работники предприятий, в частности те, которые прошли проверку СБУ. Это решение сделает ПВО более эффективным, защитит от угроз стратегически важные объекты", - добавил Шмыгаль.