На Украине приняли порядок привлечения предприятий к формированию групп ПВО - РИА Новости, 19.11.2025
19:31 19.11.2025
На Украине приняли порядок привлечения предприятий к формированию групп ПВО
Кабмин Украины принял порядок привлечения предприятий критической инфраструктуры к формированию групп противовоздушной обороны, сообщил в среду министр обороны... РИА Новости, 19.11.2025
в мире, украина, денис шмыгаль, служба безопасности украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Служба безопасности Украины
На Украине приняли порядок привлечения предприятий к формированию групп ПВО

Кабмин Украины принял порядок привлечения предприятий к созданию групп ПВО

© Fotolia / bernanamogluЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Fotolia / bernanamoglu
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины принял порядок привлечения предприятий критической инфраструктуры к формированию групп противовоздушной обороны, сообщил в среду министр обороны Денис Шмыгаль.
"Кабинет министров принял экспериментальный порядок, который позволяет привлекать предприятия к формированию групп ПВО. К проекту в первую очередь могут присоединиться операторы критической инфраструктуры — предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и другие стратегические сферы. Также участие в проекте открыто для предприятий, которые имеют необходимые ресурсы и соблюдают требования безопасности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Европарламенте оценили стоимость поставок Украине истребителей Rafale
Вчера, 18:16
Он отметил, что действовать группы будут в рамках единой системы управления воздушных сил, руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО.
"Предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или через согласованные минобороны процедуры снабжения; в состав групп ПВО будут входить проверенные работники предприятий, в частности те, которые прошли проверку СБУ. Это решение сделает ПВО более эффективным, защитит от угроз стратегически важные объекты", - добавил Шмыгаль.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Спикер Рады сообщил о переходе парламента Украины в режим консультаций
Вчера, 19:02
 
В миреУкраинаДенис ШмыгальСлужба безопасности Украины
 
 
