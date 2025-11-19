https://ria.ru/20251119/ukraina-2056107700.html
Делегация ВСУ отчиталась перед британским генералом о ситуации на фронте
Делегация ВСУ отчиталась перед британским генералом о ситуации на фронте - РИА Новости, 19.11.2025
Делегация ВСУ отчиталась перед британским генералом о ситуации на фронте
Делегация вооруженных сил Украины (ВСУ) отчиталась перед британским бригадным генералом Марком Берри о ситуации на фронте, сообщает в среду генштаб украинских... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T19:29:00+03:00
2025-11-19T19:29:00+03:00
2025-11-19T19:29:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20251119/svo-2055905469.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Делегация ВСУ отчиталась перед британским генералом о ситуации на фронте
Делегация ВСУ отчиталась перед британским генералом Берри о ситуации на фронте