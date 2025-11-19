Рейтинг@Mail.ru
Делегация ВСУ отчиталась перед британским генералом о ситуации на фронте - РИА Новости, 19.11.2025
19:29 19.11.2025
Делегация ВСУ отчиталась перед британским генералом о ситуации на фронте
2025-11-19T19:29:00+03:00
2025-11-19T19:29:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
россия
украина
в мире, россия, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Делегация вооруженных сил Украины (ВСУ) отчиталась перед британским бригадным генералом Марком Берри о ситуации на фронте, сообщает в среду генштаб украинских войск.
"Недавно делегация ВСУ встретилась с бригадным генералом Марком Берри... Стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, в частности, оперативную обстановку на фронте и приоритетные нужды ВСУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале генштаба.
Отмечается, что стороны также подтвердили приверженность развитию военного сотрудничества.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США рассказали, что будут делать после победы России на Украине
Вчера, 07:13
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
