Спикер Рады сообщил о переходе парламента Украины в режим консультаций

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики заявил, что парламент Украины переходит в "режим консультаций".
"Сейчас я объявляю перерыв в нашем пленарном заседании. Я хочу сообщить, что, согласно решению согласительного совета, мы сейчас переходим в режим консультаций по сложившейся ситуации. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно", - приводит слова Стефанчука агентство РБК-Украина.
В среду состоялось очередное заседание парламента, на котором депутаты одобрили отставку министра энергетики и министра юстиции. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что заседаний Рады в четверг и пятницу, скорее всего, не будет.
"Все ждут соответствующих скандалу кадровых решений. От президента, в первую очередь", - написал он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.