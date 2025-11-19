Спикер Рады сообщил о переходе парламента Украины в режим консультаций

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики заявил, что парламент Украины переходит в "режим консультаций".

"Сейчас я объявляю перерыв в нашем пленарном заседании. Я хочу сообщить, что, согласно решению согласительного совета, мы сейчас переходим в режим консультаций по сложившейся ситуации. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно", - приводит слова Стефанчука агентство РБК -Украина.

В среду состоялось очередное заседание парламента, на котором депутаты одобрили отставку министра энергетики и министра юстиции. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что заседаний Рады в четверг и пятницу, скорее всего, не будет.

"Все ждут соответствующих скандалу кадровых решений. От президента, в первую очередь", - написал он.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.