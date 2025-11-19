Рейтинг@Mail.ru
На Украине мобилизовали священника УПЦ - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:07 19.11.2025 (обновлено: 16:16 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056052268.html
На Украине мобилизовали священника УПЦ
На Украине мобилизовали священника УПЦ - РИА Новости, 19.11.2025
На Украине мобилизовали священника УПЦ
Сотрудники военкомата на Украине мобилизовали священника Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Истратия, сообщает в... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:07:00+03:00
2025-11-19T16:16:00+03:00
религия
украина
ровненская область
россия
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада украины
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056054253_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e9004863c8a2571cdf7e8877a5ff3144.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056000005.html
https://ria.ru/20251118/ssha-2055770826.html
украина
ровненская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056054253_101:0:852:563_1920x0_80_0_0_92d8f50744322348244309e033f8d642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ровненская область, россия, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины, русская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Ровненская область, Россия, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине мобилизовали священника УПЦ

ТЦК забрал протоиерея Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Александра Истратия

© Фото : Черновицко-Буковинская епархия УПЦПротоиерей Александр Истратий
Протоиерей Александр Истратий - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Черновицко-Буковинская епархия УПЦ
Протоиерей Александр Истратий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине мобилизовали священника Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Истратия, сообщает в среду Союз православных журналистов (СПЖ).
"Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) 19 ноября 2025 года забрали священника Черновицко-Буковинской епархии УПЦ митрофорного протоиерея Александра Истратия, настоятеля Николаевской общины села Маршинцы Новоселицкого благочиния", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
Священник Константин Воловой - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Священника УПЦ, похищенного сотрудниками ТЦК, отпустили спустя сутки
Вчера, 13:45
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 24 сентября сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и прихожане.
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В США обратили внимание на гонения на УПЦ, заявил эксперт
18 ноября, 16:12
 
РелигияУкраинаРовненская областьРоссияАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала