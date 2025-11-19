Рейтинг@Mail.ru
Киев получил сигналы о предложениях США по урегулированию, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
15:52 19.11.2025
Киев получил сигналы о предложениях США по урегулированию, сообщили СМИ
Киев получил сигналы о предложениях США по урегулированию, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
Киев получил сигналы о предложениях США по урегулированию, сообщили СМИ
Украина получила сигналы о предложениях США по урегулированию, которые Вашингтон якобы обсуждает с Москвой, Киев не участвовал в их подготовке, утверждает... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
украина
россия
дмитрий песков
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Киев получил сигналы о предложениях США по урегулированию, сообщили СМИ

Reuters: Украина получила сигналы о предложениях США по урегулированию

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украина получила сигналы о предложениях США по урегулированию, которые Вашингтон якобы обсуждает с Москвой, Киев не участвовал в их подготовке, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Американское издание Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее заявило, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана урегулирования конфликта на Украине. Отмечалось, что пока остается неясным, как к такому плану отнесутся Киев и его европейские союзники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, но с тех пор никаких новаций по теме не было.
"Украина получила "сигналы" о наборе предложений США по завершению конфликта, которые США обсуждали с Россией", - говорится в сообщении Рейтер.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Турции неизвестно о "секретном плане" США по Украине, сообщил источник
Вчера, 15:01
 
В миреСШАУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
