Партия Зеленского потребовала уволить всех фигурантов дела о коррупции

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Представители партии Владимира Зеленского "Слуга народа" потребовали уволить всех фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, соответствующее заявление опубликовал в среду депутат Верховной рады Никита Потураев.

"Неприкасаемых" не должно быть. Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП по деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть освобождены немедленно", - говорится в заявлении, которое опубликовал депутат от партии "Слуга народа" Потураев на своей странице в социальной сети Facebook*.

В нем также выражается полная поддержка действиям антикоррупционных органов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило (НАБУ) 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.