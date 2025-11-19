Рейтинг@Mail.ru
Партия Зеленского потребовала уволить всех фигурантов дела о коррупции - РИА Новости, 19.11.2025
15:51 19.11.2025
Партия Зеленского потребовала уволить всех фигурантов дела о коррупции
Партия Зеленского потребовала уволить всех фигурантов дела о коррупции

В "Слуге народа" потребовали уволить фигурантов дела о коррупции в энергетике

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Представители партии Владимира Зеленского "Слуга народа" потребовали уволить всех фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, соответствующее заявление опубликовал в среду депутат Верховной рады Никита Потураев.
Верховная рада ранее в среду уволила Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины и фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции.
"Неприкасаемых" не должно быть. Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП по деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть освобождены немедленно", - говорится в заявлении, которое опубликовал депутат от партии "Слуга народа" Потураев на своей странице в социальной сети Facebook*.
В нем также выражается полная поддержка действиям антикоррупционных органов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило (НАБУ) 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
