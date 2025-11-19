https://ria.ru/20251119/ukraina-2056023967.html
Рада проголосовала за увольнение министра юстиции Галущенко
Рада проголосовала за увольнение министра юстиции Галущенко
Рада проголосовала за увольнение министра юстиции Галущенко
Депутаты Верховной рады отправили в отставку Германа Галущенко с поста главы Минюста на фоне коррупционного скандала. РИА Новости, 19.11.2025
украина
Рада проголосовала за увольнение министра юстиции Галущенко
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Депутаты Верховной рады отправили в отставку Германа Галущенко с поста главы Минюста на фоне коррупционного скандала.
«
"Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины. Соответствующее постановление поддержали 323 народных депутата", — говорится в заявлении парламента в Telegram-канале.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у Галущенко и в компании "Энергоатом
". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде также предстоит утвердить отставку Светланы Гринчук
с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко
заявила, что Киев
на этом фоне может лишиться поддержки Запада.