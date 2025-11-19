Рейтинг@Mail.ru
Мединский назвал суть нынешней власти в Киеве - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055906225.html
Мединский назвал суть нынешней власти в Киеве
Мединский назвал суть нынешней власти в Киеве - РИА Новости, 19.11.2025
Мединский назвал суть нынешней власти в Киеве
Суть нынешней власти в Киеве заключается в выкорчевывании всего, что связывает Россию и Украину, заявил помощник президента России Владимир Мединский в статье,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:18:00+03:00
2025-11-19T07:18:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451255_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_0025f86d6d4a50524b91d0859a61b039.jpg
https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022165837.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451255_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_8077eedaa300daea5cee2b6e18d27a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир мединский
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Мединский
Мединский назвал суть нынешней власти в Киеве

Мединский: Киев выкорчевывает все, что связывает Россию и Украину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Суть нынешней власти в Киеве заключается в выкорчевывании всего, что связывает Россию и Украину, заявил помощник президента России Владимир Мединский в статье, которая опубликована на сайте "Комсомольской правды".
"В выкорчевывании всего, что связывает Россию и Украину - языка, памяти, запрете на общее прошлое, литературу, музыку, живопись, - в этом суть нынешней власти в Киеве", - написал Мединский.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева
11 июня, 08:47
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала