https://ria.ru/20251119/ukraina-2055905322.html
Мединский считает, что завершение конфликта на Украине на за горами
Мединский считает, что завершение конфликта на Украине на за горами - РИА Новости, 19.11.2025
Мединский считает, что завершение конфликта на Украине на за горами
Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя в статье в "Комсомольской правде" текущую ситуацию на Украине, заявил, что рассвет не за горами. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:13:00+03:00
2025-11-19T07:13:00+03:00
2025-11-19T07:13:00+03:00
россия
украина
владимир мединский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49839/88/498398848_0:156:3004:1846_1920x0_80_0_0_6a29eaeebad41d88cbe31380a2babfe3.jpg
https://ria.ru/20251119/rossija-2055905184.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49839/88/498398848_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_8e40be175bb7083966c261d6b897a730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир мединский, в мире
Россия, Украина, Владимир Мединский, В мире
Мединский считает, что завершение конфликта на Украине на за горами
Мединский, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что рассвет не за горами