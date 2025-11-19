Рейтинг@Mail.ru
Мединский считает, что завершение конфликта на Украине на за горами - РИА Новости, 19.11.2025
07:13 19.11.2025
Мединский считает, что завершение конфликта на Украине на за горами
Мединский считает, что завершение конфликта на Украине на за горами - РИА Новости, 19.11.2025
Мединский считает, что завершение конфликта на Украине на за горами
Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя в статье в "Комсомольской правде" текущую ситуацию на Украине, заявил, что рассвет не за горами. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:13:00+03:00
2025-11-19T07:13:00+03:00
россия, украина, владимир мединский, в мире
Россия, Украина, Владимир Мединский, В мире
Мединский считает, что завершение конфликта на Украине на за горами

Мединский, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что рассвет не за горами

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя в статье в "Комсомольской правде" текущую ситуацию на Украине, заявил, что рассвет не за горами.
Мединский опубликовал в "Комсомольской правде" статью, посвященную действиям киевского режима по борьбе с историей Украины. Помощник президента РФ в ней привел отрывок стихотворения "Краденое солнце" Корнея Чуковского, в котором крокодил проглотил солнце, а медведь потребовал его вернуть.
"Тьма, как известно, сгущается перед рассветом. Значит, рассвет не за горами", - подчеркнул Мединский, завершая статью.
Мединский оценил эффективность украинской пропаганды
