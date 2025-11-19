Рейтинг@Mail.ru
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 19.11.2025 (обновлено: 05:47 19.11.2025)
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации в зоне СВО
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2025
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации в зоне СВО
Вооруженные силы Украины оказались в тяжелой ситуации, потому что не способны вернуть себе инициативу, заявил военный стратег ВС Австрии бригадир Филипп Эдер в... РИА Новости, 19.11.2025
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации в зоне СВО

Эдер: ВСУ попали в сложное положение, поскольку не могут вернуть себе инициативу

Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались в тяжелой ситуации, потому что не способны вернуть себе инициативу, заявил военный стратег ВС Австрии бригадир Филипп Эдер в комментарии немецкому изданию Berliner Zeitung.
"Эдер считает, что в настоящее время украинская армия находится в сложном положении из-за нехватки личного состава и отсутствия возможности вернуть инициативу: "Фактически армия должна создать новые подразделения, но для этого не хватает солдат и техники", — указывается в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Четвертый рейх против виртуальной Украины: Берлин разозлен Зеленским
18 ноября, 08:00
Вместе с тем австрийский стратег отметил, что Киев играет за время в надежде, что либо в Москве, либо в Вашингтоне сменится власть.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Цегельное Харьковской области и Нечаевка Днепропетровской области. Потери ВСУ в живой силе на всех направлениях СВО за сутки составили около 1110 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Зима близко: русское чудо-оружие не оставило надежд Западу
17 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреКиевАвстрияМоскваВашингтон
 
 
