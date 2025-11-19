https://ria.ru/20251119/ukraina-2055898148.html
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации в зоне СВО
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2025
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации в зоне СВО
Вооруженные силы Украины оказались в тяжелой ситуации, потому что не способны вернуть себе инициативу, заявил военный стратег ВС Австрии бригадир Филипп Эдер в... РИА Новости, 19.11.2025
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации в зоне СВО
Эдер: ВСУ попали в сложное положение, поскольку не могут вернуть себе инициативу