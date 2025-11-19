В Одессе и области прогремели взрывы

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Одессе и Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области звучит воздушная тревога.
"Взрывы звучали в Пивденном, Одессе и других местах побережья", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
