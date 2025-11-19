Рейтинг@Mail.ru
На Украине призвали мобилизовать владельцев служебных собак - РИА Новости, 19.11.2025
02:20 19.11.2025
На Украине призвали мобилизовать владельцев служебных собак
На Украине призвали мобилизовать владельцев служебных собак - РИА Новости, 19.11.2025
На Украине призвали мобилизовать владельцев служебных собак
Экс-командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец призвал мобилизовать всех мужчин, имеющих служебных собак, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.11.2025
украина
2025
в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине призвали мобилизовать владельцев служебных собак

На Украине призвали мобилизовать мужчин со служебными собаками

© AP Photo / Mstyslav Chernov Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экс-командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец призвал мобилизовать всех мужчин, имеющих служебных собак, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Нужно мобилизовать всех мужчин, имеющих служебных собак, заявил экс-командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец", - говорится в Telegram-канале издания.
По его словам, из таких мужчин нужно делать ячейки по 2-3 человека с собакой, которые будут вести наблюдение на фронте.
"Собака будет выявлять врага лучше, чем пехотинцы", - считает Якубец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
