Королев: Тверская область ведет активную работу по внедрению технологий ИИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правительство Тверской области ведет активную работу по направлениям развития искусственного интеллекта, обозначенным Владимиром Путиным в его выступлении в среду на конференции Сбербанка AI Journey 2025, заявил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

"Президент поставил задачи активно внедрять ИИ в промышленности, транспорте, здравоохранении, государственном управлении. В Тверской области ИИ уже используется для анализа медицинских изображений, управления транспортными потоками в областном центре, для организации обратной связи органов управления с гражданами", – привели слова Королева в пресс-службе облправительства.

Королев также подчеркнул важность поручения президента активно привлекать к этой работе молодых ученых и инженеров. "Рассмотрим вопрос о новой номинации по ИИ губернаторской премии для молодых ученых", - сказал он.

Королев добавил, что Тверская область представит свои предложения по перспективным направлениям развития ИИ, подготовленные совместно с представителями профильных предприятий и исследовательских организаций.