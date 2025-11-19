https://ria.ru/20251119/tver-2056148529.html
Королев: Тверская область ведет активную работу по внедрению технологий ИИ
Королев: Тверская область ведет активную работу по внедрению технологий ИИ
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правительство Тверской области ведет активную работу по направлениям развития искусственного интеллекта, обозначенным Владимиром Путиным в его выступлении в среду на конференции Сбербанка AI Journey 2025, заявил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
"Президент поставил задачи активно внедрять ИИ в промышленности, транспорте, здравоохранении, государственном управлении. В Тверской области ИИ уже используется для анализа медицинских изображений, управления транспортными потоками в областном центре, для организации обратной связи органов управления с гражданами", – привели слова Королева в пресс-службе облправительства.
Королев также подчеркнул важность поручения президента активно привлекать к этой работе молодых ученых и инженеров. "Рассмотрим вопрос о новой номинации по ИИ губернаторской премии для молодых ученых", - сказал он.
Королев добавил, что Тверская область представит свои предложения по перспективным направлениям развития ИИ, подготовленные совместно с представителями профильных предприятий и исследовательских организаций.
Руководитель региона напомнил, что Тверская область с 70-х годов XX века является одним из лидеров развития цифровых технологий в стране. Здесь действуют крупные дата-центры, развиваются научные исследования и инженерные разработки в техническом университете и исследовательских институтах, работают предприятия по производству цифровой техники. Преимуществами Тверской области являются географическая близость к крупнейшим центрам потребления услуг ЦОД – это Москва и Санкт-Петербург. Благодаря наличию АЭС и ГРЭС у региона высокий энергетический потенциал, необходимый для развития дата-центров.