Турция может помочь разморозить мирный процесс по Украине, считает эксперт

АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. Анкара может способствовать возобновлению замороженного мирного процесса по Украине, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар в преддверии анонсированных в среду в Турции встреч.

"Доверие России и Украины к Турции уходит корнями в прошлое. С самого начала войны этот процесс был связан с Турцией, поэтому именно она может развязать узел замороженного мирного процесса и открыть путь к миру", - сказал Кашлылар.

По его словам, в начале ноября Турция провела переговоры с обеими сторонами с целью возобновления мирных переговоров и предложила новый раунд. Эксперт подчеркнул, что возобновление переговоров в Стамбуле важно не только как шаг к миру, но и как возможность проведения обмена пленными.

"Это само по себе очень ценно, и Турция успешно справляется с этой задачей на дипломатическом уровне", - заключил он.

Песков сообщил журналистам ранее, что Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу, поскольку не знает, о чем идет речь в подготовленных Киевом решениях для переговоров. По его словам, президент России Владимир Путин открыт для разговора, если спецпосланник лидера США Стив Уиткофф или представители турецкого правительства посчитают необходимым проинформировать о встречах в Стамбуле.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.