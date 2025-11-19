Рейтинг@Mail.ru
На Филиппинах откроется первый "Русский центр" - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/tsentr-2056065817.html
На Филиппинах откроется первый "Русский центр"
На Филиппинах откроется первый "Русский центр" - РИА Новости, 19.11.2025
На Филиппинах откроется первый "Русский центр"
Первый на Филиппинах "Русский центр" откроется 20 ноября в городе Себу, он будет способствовать развитию культурных и образовательных обменов между странами, а... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:59:00+03:00
2025-11-19T16:59:00+03:00
в мире
россия
филиппины
себу
марат павлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_0:59:2000:1184_1920x0_80_0_0_8758f0dc9c2c4c5dc44eba7d302b606d.jpg
https://ria.ru/20251114/moldaviya-2055089712.html
https://ria.ru/20251024/primakov-2050398863.html
россия
филиппины
себу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_173:0:1828:1241_1920x0_80_0_0_fad967462975b2b9567b0ae85f5b3ca3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, филиппины, себу, марат павлов
В мире, Россия, Филиппины, Себу, Марат Павлов
На Филиппинах откроется первый "Русский центр"

Шаповалова: первый на Филиппинах "Русский центр" откроется 20 ноября

© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Первый на Филиппинах "Русский центр" откроется 20 ноября в городе Себу, он будет способствовать развитию культурных и образовательных обменов между странами, а также продвижению образа России в республике, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ на Филиппинах Анастасия Шаповалова.
"Открытие "Русского центра" состоится 20 ноября 2025 года в Себу. Помещение для его работы предоставлено почетным консульством Российской Федерации", - заявила представитель посольства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова объяснила, зачем Кишинев добивается закрытия "Русского дома"
14 ноября, 22:04
По ее словам, в торжественной церемонии примут участие дипломаты, представители регионального отделения МИД Филиппин и местных властей, а также российские соотечественники и филиппинцы, заинтересованные в изучении русского языка. Ожидается выступления посла РФ в республике Марата Павлова и почетного консула России в Себу Арми Гарсии.
"Рассчитываем, что "Русский центр" станет первым постоянным культурно-образовательным пространством России на Филиппинах, площадкой для изучения русского языка, знакомства с российской культурой, историей и современной гуманитарной повесткой", - сказала агентству Шаповалова.
Она добавила, что центр будет содействовать расширению академических обменов и сотрудничеству между университетами двух стран, а также развитию межрегиональных связей, в частности между Москвой и Себу.
"(Деятельность центра - ред.) особенно актуальна с учетом того, что российская дипмиссия выходит сейчас на подготовку к празднованию в 2026 году 50-летия установления российско-филиппинских дипломатических отношений", - отметила пресс-секретарь посольства.
Она добавила, что в октябре 2025 года в филиппинской столице Маниле была проведена конференция по русскому языку, в которой приняли участие около 80 филиппинцев.
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Примаков рассказал об открытии Русских домов в трех странах
24 октября, 15:52
 
В миреРоссияФилиппиныСебуМарат Павлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала