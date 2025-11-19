На Филиппинах откроется первый "Русский центр"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Первый на Филиппинах "Русский центр" откроется 20 ноября в городе Себу, он будет способствовать развитию культурных и образовательных обменов между странами, а также продвижению образа России в республике, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ на Филиппинах Анастасия Шаповалова.

"Открытие "Русского центра" состоится 20 ноября 2025 года в Себу . Помещение для его работы предоставлено почетным консульством Российской Федерации", - заявила представитель посольства.

По ее словам, в торжественной церемонии примут участие дипломаты, представители регионального отделения МИД Филиппин и местных властей, а также российские соотечественники и филиппинцы, заинтересованные в изучении русского языка. Ожидается выступления посла РФ в республике Марата Павлова и почетного консула России в Себу Арми Гарсии.

"Рассчитываем, что "Русский центр" станет первым постоянным культурно-образовательным пространством России на Филиппинах, площадкой для изучения русского языка, знакомства с российской культурой, историей и современной гуманитарной повесткой", - сказала агентству Шаповалова.

Она добавила, что центр будет содействовать расширению академических обменов и сотрудничеству между университетами двух стран, а также развитию межрегиональных связей, в частности между Москвой и Себу.

"(Деятельность центра - ред.) особенно актуальна с учетом того, что российская дипмиссия выходит сейчас на подготовку к празднованию в 2026 году 50-летия установления российско-филиппинских дипломатических отношений", - отметила пресс-секретарь посольства.