На Филиппинах откроется первый "Русский центр"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Первый на Филиппинах "Русский центр" откроется 20 ноября в городе Себу, он будет способствовать развитию культурных и образовательных обменов между странами, а также продвижению образа России в республике, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ на Филиппинах Анастасия Шаповалова.
"Открытие "Русского центра" состоится 20 ноября 2025 года в Себу. Помещение для его работы предоставлено почетным консульством Российской Федерации", - заявила представитель посольства.
По ее словам, в торжественной церемонии примут участие дипломаты, представители регионального отделения МИД Филиппин и местных властей, а также российские соотечественники и филиппинцы, заинтересованные в изучении русского языка. Ожидается выступления посла РФ в республике Марата Павлова и почетного консула России в Себу Арми Гарсии.
"Рассчитываем, что "Русский центр" станет первым постоянным культурно-образовательным пространством России на Филиппинах, площадкой для изучения русского языка, знакомства с российской культурой, историей и современной гуманитарной повесткой", - сказала агентству Шаповалова.
Она добавила, что центр будет содействовать расширению академических обменов и сотрудничеству между университетами двух стран, а также развитию межрегиональных связей, в частности между Москвой и Себу.
"(Деятельность центра - ред.) особенно актуальна с учетом того, что российская дипмиссия выходит сейчас на подготовку к празднованию в 2026 году 50-летия установления российско-филиппинских дипломатических отношений", - отметила пресс-секретарь посольства.
Она добавила, что в октябре 2025 года в филиппинской столице Маниле была проведена конференция по русскому языку, в которой приняли участие около 80 филиппинцев.
