Достижение национальной цели обсудили на тематической встрече, сообщил РЭЦ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Тематическая встреча "Платформа Будущего: 100 проектов России", посвященная достижению национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика", прошла 19 ноября в Национальном центре "Россия", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

Главным гостем мероприятия стал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"В рамках дискуссии, которая собрала предпринимателей для презентации своих проектов в формате питчинга, рассматривалась траектория будущего роста российской экономики по пяти стратегическим направлениям: "Малый и средний бизнес", "Малые технологические компании", "Креативные индустрии", "Производительность труда" и "Особые экономические зоны (ОЭЗ) и их резиденты", - говорится в сообщении.

Директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра Михаил Снег обратил внимание присутствующих на реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт", ключевой задачей которого является обеспечение прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети к 2030 году.

"Мы в Российском экспортном центре работаем над достижением этой цели, реализуя широкий спектр мер поддержки. Экспорт дает огромный социально-экономический эффект, и его развитие — это наша общая задача: для бизнеса, общества, органов власти. Экспорт нужен нам, чтобы обеспечить масштабирование бизнеса, что в свою очередь обеспечивает конкурентную стоимость продукции, повышает ее конкурентоспособность, приводит к новым технологическим партнерствам на других рынках, к росту налоговых отчислений и созданию новых рабочих мест", — подчеркнул Снег.

Вице-премьер Новак отметил, что резиденты особых экономических зон уже демонстрируют значительный экспортный потенциал: их текущий экспорт составляет около 30 миллиардов рублей, при этом в ближайшие шесть лет ожидается многократный рост этого показателя.

РЭЦ напомнил, что серия тематических встреч "Платформа Будущего: 100 проектов России" призвана определить конкретные проекты для достижения национальных целей развития страны на период до 2030 года и перспективу до 2036 года, определенных указом президента России Владимира Путина.