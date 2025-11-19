Рейтинг@Mail.ru
Достижение национальной цели обсудили на тематической встрече, сообщил РЭЦ
18:54 19.11.2025
Достижение национальной цели обсудили на тематической встрече, сообщил РЭЦ
Тематическая встреча "Платформа Будущего: 100 проектов России", посвященная достижению национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика", прошла 19 ноября
2025
Достижение национальной цели обсудили на тематической встрече, сообщил РЭЦ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Тематическая встреча "Платформа Будущего: 100 проектов России", посвященная достижению национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика", прошла 19 ноября в Национальном центре "Россия", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Главным гостем мероприятия стал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
"В рамках дискуссии, которая собрала предпринимателей для презентации своих проектов в формате питчинга, рассматривалась траектория будущего роста российской экономики по пяти стратегическим направлениям: "Малый и средний бизнес", "Малые технологические компании", "Креативные индустрии", "Производительность труда" и "Особые экономические зоны (ОЭЗ) и их резиденты", - говорится в сообщении.
Директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра Михаил Снег обратил внимание присутствующих на реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт", ключевой задачей которого является обеспечение прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети к 2030 году.
"Мы в Российском экспортном центре работаем над достижением этой цели, реализуя широкий спектр мер поддержки. Экспорт дает огромный социально-экономический эффект, и его развитие — это наша общая задача: для бизнеса, общества, органов власти. Экспорт нужен нам, чтобы обеспечить масштабирование бизнеса, что в свою очередь обеспечивает конкурентную стоимость продукции, повышает ее конкурентоспособность, приводит к новым технологическим партнерствам на других рынках, к росту налоговых отчислений и созданию новых рабочих мест", — подчеркнул Снег.
Вице-премьер Новак отметил, что резиденты особых экономических зон уже демонстрируют значительный экспортный потенциал: их текущий экспорт составляет около 30 миллиардов рублей, при этом в ближайшие шесть лет ожидается многократный рост этого показателя.
РЭЦ напомнил, что серия тематических встреч "Платформа Будущего: 100 проектов России" призвана определить конкретные проекты для достижения национальных целей развития страны на период до 2030 года и перспективу до 2036 года, определенных указом президента России Владимира Путина.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России.
