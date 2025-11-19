Трутневу в Архангельске показали беспилотники и оборудование для ЛПК

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноя – РИА Новости. В рамках рабочей поездки в Архангельск заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с проектом по развитию морских беспилотных систем, а также побывал на производстве по выпуску оборудования для машиностроения, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Наш регион стал одним из первых, где начато практическое внедрение безэкипажных маломерных судов в логистике. В июле прошлого года экспериментальный рейс катера "Бриз" подтвердил реальность использования таких технологий в наших условиях: маршрут Архангельск – Соловки был пройден автономно", - рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Глава региона добавил, что общее время экспериментального перехода составило 21 час. Безэкипажный катер прошел в автоматическом режиме 95% пути. Во время перехода успешно отработано несколько целевых задач, среди которых – способность катера обходить препятствия на пути следования и отработка заблаговременного расхождения катера с другими судами. "Ставим цель развивать это направление, создавать новые рабочие места и укреплять тем самым экономику Архангельской области", – подчеркнул Цыбульский.

Предполагается, что применение морских беспилотных систем в перспективе позволит повысить качество грузовых перевозок и улучшить качество жизни жителей в труднодоступных населенных пунктах региона. В следующем году планируется запуск двух безэкипажных катеров "Бриз" на регулярной основе. Также Трутневу доложили о разработке по строительству нового безэкипажного катера "КЛИППЕР" для возможности перевозки грузов в 20-футовом морском контейнере.

"Мне всегда казалось, что большое значение для таких процессов имеет экономика, надо просчитывать проект. Убираются судоводители, но нужно смотреть, насколько это окупаемо. А с точки зрения безэкипажных катеров – это хорошая продукция. Она может быть использована для защиты нашей Родины", – сказал Трутнев.

Также полпред в ДФО посетил импортозамещающее производство резидента АЗРФ, компании "Арктик Индастри", которое наладило выпуск харвестерных головок "Logger H405". Опытные образцы прошли испытания, и теперь производство перешло к серийному выпуску.

"Харвестерная головка – одно из сложнейших и наукоёмких изделий машиностроения. Опытные образцы данного оборудования подтвердили свою надежность и эффективность. Сейчас компания "Арктик Индастри" наладила производство головок, которые ранее лесопромышленные предприятия только импортировали. Теперь это уже система, где всё – от идеи до воплощения – сделано у нас в регионе", – отметил Цыбульский.