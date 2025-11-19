Рейтинг@Mail.ru
Трутневу в Архангельске показали беспилотники и оборудование для ЛПК - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
14:56 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/trutnev-2056025712.html
Трутневу в Архангельске показали беспилотники и оборудование для ЛПК
Трутневу в Архангельске показали беспилотники и оборудование для ЛПК - РИА Новости, 19.11.2025
Трутневу в Архангельске показали беспилотники и оборудование для ЛПК
В рамках рабочей поездки в Архангельск заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с проектом по развитию... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:56:00+03:00
2025-11-19T14:56:00+03:00
архангельская область
архангельск
россия
соловки
юрий трутнев
александр цыбульский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763601689_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_8c9da8098ec8353a1bbddc0d6733d570.jpg
https://ria.ru/20251117/rossiya-2055580423.html
https://ria.ru/20251114/rossiya-2055085430.html
архангельск
россия
соловки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763601689_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8137101832b88f9ddb0c2272380201d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельск, россия, соловки, юрий трутнев, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельск, Россия, Соловки, Юрий Трутнев, Александр Цыбульский
Трутневу в Архангельске показали беспилотники и оборудование для ЛПК

Трутнев посетил предприятие по выпуску оборудования для машиностроения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПолпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноя – РИА Новости. В рамках рабочей поездки в Архангельск заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с проектом по развитию морских беспилотных систем, а также побывал на производстве по выпуску оборудования для машиностроения, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Наш регион стал одним из первых, где начато практическое внедрение безэкипажных маломерных судов в логистике. В июле прошлого года экспериментальный рейс катера "Бриз" подтвердил реальность использования таких технологий в наших условиях: маршрут Архангельск – Соловки был пройден автономно", - рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Смоленск - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Анохин: Логистический центр "РВБ" в Смоленске построят до 2028 года
17 ноября, 21:46
Глава региона добавил, что общее время экспериментального перехода составило 21 час. Безэкипажный катер прошел в автоматическом режиме 95% пути. Во время перехода успешно отработано несколько целевых задач, среди которых – способность катера обходить препятствия на пути следования и отработка заблаговременного расхождения катера с другими судами. "Ставим цель развивать это направление, создавать новые рабочие места и укреплять тем самым экономику Архангельской области", – подчеркнул Цыбульский.
Предполагается, что применение морских беспилотных систем в перспективе позволит повысить качество грузовых перевозок и улучшить качество жизни жителей в труднодоступных населенных пунктах региона. В следующем году планируется запуск двух безэкипажных катеров "Бриз" на регулярной основе. Также Трутневу доложили о разработке по строительству нового безэкипажного катера "КЛИППЕР" для возможности перевозки грузов в 20-футовом морском контейнере.
"Мне всегда казалось, что большое значение для таких процессов имеет экономика, надо просчитывать проект. Убираются судоводители, но нужно смотреть, насколько это окупаемо. А с точки зрения безэкипажных катеров – это хорошая продукция. Она может быть использована для защиты нашей Родины", – сказал Трутнев.
Также полпред в ДФО посетил импортозамещающее производство резидента АЗРФ, компании "Арктик Индастри", которое наладило выпуск харвестерных головок "Logger H405". Опытные образцы прошли испытания, и теперь производство перешло к серийному выпуску.
"Харвестерная головка – одно из сложнейших и наукоёмких изделий машиностроения. Опытные образцы данного оборудования подтвердили свою надежность и эффективность. Сейчас компания "Арктик Индастри" наладила производство головок, которые ранее лесопромышленные предприятия только импортировали. Теперь это уже система, где всё – от идеи до воплощения – сделано у нас в регионе", – отметил Цыбульский.
"Когда мы наведем порядок в лесной отрасли и создадим стимулы для того, чтобы люди больше использовали лес, тогда продукция, которая сейчас производится на предприятии, будет больше использоваться и приносить больше пользы Российской Федерации и всем ее территориям", – подвел итоги посещения производства Трутнев.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Архангельская область стала пионером в применении морских беспилотников
14 ноября, 21:31
 
Архангельская областьАрхангельскРоссияСоловкиЮрий ТрутневАлександр Цыбульский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала