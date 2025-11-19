Федеральную трассу в Приамурье обновят на шести участках длиной более 50 км

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя – РИА Новости. Федеральную трассу Р-297 "Амур" в Приамурье в текущем году отремонтируют на шести участках протяжённостью более 50 километров, сообщили в правительстве региона.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков обсудил в Москве с губернатором Амурской области Василием Орловым перспективы развития дорожной сети региона.

"Благодаря поддержке Росавтодора и значительному увеличению федерального финансирования на дорожную сферу активно модернизируем опорные трассы региона — Благовещенск – Свободный и Благовещенск – Бибиково. В частности, аэропортовская трасса будет расширена до четырех полос до 2030 года. В октябре этого года введен в эксплуатацию путепровод через Транссиб в поселке Серышево, который построен по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". До конца года планируем завершить строительство путепровода в поселке Новобурейский. Сейчас наши дорожники с опережением графика строят путепровод в Белогорске. Техническая готовность - 26 %. В планах строительство еще трех путепроводов – в Возжаевке, Благовещенске и Завитинске", - отметил Орлов.

Отмечается, что по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году в нормативное состояние приведут 38 объектов региональной и местной дорожной сети Амурской области общей протяженностью 73 километра. Главную транспортную артерию региона - федеральную трассу "Амур" - в этом году обновят на шести участках.

"В этом году специалисты отремонтируют 54,5 километров в Сковородинском и Архаринском муниципальных округах – это шесть участков. На одном из них, самом протяженном, с 1644-го по 1675-й км в районе поселка Архара, работы идут с опережением графика. Здесь уже уложено новое асфальтобетонное покрытие, продолжаются работы по обустройству", - отметили на совещании.

В 2026 году начнётся капитальный ремонт участка с 91-го по 113-й км на подъезде к Благовещенску вблизи села Ивановка. В связи с возросшим на четверть автомобильным потоком решено расширить проезжую часть с двух до четырех полос движения с разделением встречных потоков автотранспорта барьерным ограждением.