Трамп заявил, что готов уволить главу Минфина, если тот не снизит ставки
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов уволить министра финансов Скотта Бессента, если тому не удастся добиться от Федеральной резервной системы быстрого РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:52:00+03:00
Трамп пригрозил уволить главу Минфина , если тот не добьется снижения ставок ФРС