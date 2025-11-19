Рейтинг@Mail.ru
19.11.2025

Трамп заявил, что готов уволить главу Минфина, если тот не снизит ставки
22:52 19.11.2025
Трамп заявил, что готов уволить главу Минфина, если тот не снизит ставки
Трамп заявил, что готов уволить главу Минфина, если тот не снизит ставки
Трамп заявил, что готов уволить главу Минфина, если тот не снизит ставки
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов уволить министра финансов Скотта Бессента, если тому не удастся добиться от Федеральной резервной системы быстрого РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
скотт бессент
федеральная резервная система сша
сша
саудовская аравия
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, скотт бессент, федеральная резервная система сша
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Федеральная резервная система США
Трамп заявил, что готов уволить главу Минфина, если тот не снизит ставки

Трамп пригрозил уволить главу Минфина , если тот не добьется снижения ставок ФРС

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов уволить министра финансов Скотта Бессента, если тому не удастся добиться от Федеральной резервной системы быстрого снижения процентных ставок.
"Ты должен на него надавить, Скотт. Единственное, что ты проваливаешь, - это ФРС, потому что ставки слишком высокие, Скотт. И если ты не исправишь это быстро, я вышвырну тебя", - сказал Трамп, выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.
