21:12 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/tramp-2056132007.html
Трамп признал, что рассчитывал на легкое завершение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп в среду признал, что рассчитывал на легкое завершение конфликта на Украине благодаря своим хорошим отношениям с российским лидером... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:12:00+03:00
2025-11-19T21:12:00+03:00
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду признал, что рассчитывал на легкое завершение конфликта на Украине благодаря своим хорошим отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.
"Я думал, что это будет легко, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован в президенте Путине", - заявил Трамп на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп заявил, что Путин знает о его "разочаровании" темпами урегулирования
Вчера, 21:08
 
