Страны ШОС заявили о приверженности совершенствованию торговой системы

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Страны ШОС привержены совершенствованию многосторонней торговой системы при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
«
"Главы делегаций подтвердили приверженность государств-членов дальнейшему совершенствованию архитектуры глобального экономического управления, многосторонней торговой системы при центральной роли Всемирной торговой организации", - говорится в документе.
Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.