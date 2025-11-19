Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС заявили о приверженности совершенствованию торговой системы - РИА Новости, 19.11.2025
13:30 19.11.2025
Страны ШОС заявили о приверженности совершенствованию торговой системы
россия, азия, белоруссия, михаил мишустин, шос, всемирная торговая организация (вто), снг, экономика
Россия, Азия, Белоруссия, Михаил Мишустин, ШОС, Всемирная торговая организация (ВТО), СНГ, Экономика
Флаг с эмблемой ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Страны ШОС привержены совершенствованию многосторонней торговой системы при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Главы делегаций подтвердили приверженность государств-членов дальнейшему совершенствованию архитектуры глобального экономического управления, многосторонней торговой системы при центральной роли Всемирной торговой организации", - говорится в документе.
Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
РоссияАзияБелоруссияМихаил МишустинШОСВсемирная торговая организация (ВТО)СНГЭкономика
 
 
Заголовок открываемого материала