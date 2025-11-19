https://ria.ru/20251119/toplivo-2056033779.html
Новак сообщил о снижении цен на топливо
Новак сообщил о снижении цен на топливо
Биржевые цены на топливо в России снижаются на фоне ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из ремонтов
Новак сообщил о снижении цен на топливо
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на топливо в России снижаются на фоне ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из ремонтов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Во-первых, мы закрыли экспорт, во-вторых, у нас сезонное снижение спроса. В-третьих, предприятия выходят из ремонта, то есть увеличиваются объемы производства", - ответил он на просьбу РИА Новости прокомментировать причины снижения биржевых цен на топливо.
Оптовые и розничные цены на бензин в России
заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. В результате бензин Аи-
92 на Петербургской бирже в октябре подешевел на 11,4%, марка Аи-
95 - на 8,8%.
Кроме того, ожидается, что с учетом стабилизации цен в опте торговля бензином на АЗС в течение месяца вновь станет прибыльной, таким прогнозом во вторник поделилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет".
Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).