Новак сообщил о снижении цен на топливо

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на топливо в России снижаются на фоне ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из ремонтов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Во-первых, мы закрыли экспорт, во-вторых, у нас сезонное снижение спроса. В-третьих, предприятия выходят из ремонта, то есть увеличиваются объемы производства", - ответил он на просьбу РИА Новости прокомментировать причины снижения биржевых цен на топливо.

Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. В результате бензи н Аи- 92 на Петербургской бирже в октябре подешевел на 11,4%, марк а Аи- 95 - на 8,8%.

Кроме того, ожидается, что с учетом стабилизации цен в опте торговля бензином на АЗС в течение месяца вновь станет прибыльной, таким прогнозом во вторник поделилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет".