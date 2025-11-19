Рейтинг@Mail.ru
Новак сообщил о снижении цен на топливо - РИА Новости, 19.11.2025
15:17 19.11.2025
Новак сообщил о снижении цен на топливо
Новак сообщил о снижении цен на топливо
2025-11-19T15:17:00+03:00
2025-11-19T15:17:00+03:00
экономика
россия
александр новак
аи-92
аи-95
экономика, россия, александр новак, аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Александр Новак, АИ-92, АИ-95
Новак сообщил о снижении цен на топливо

Новак заявил о снижении цен на топливо на фоне роста производства

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на топливо в России снижаются на фоне ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из ремонтов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Во-первых, мы закрыли экспорт, во-вторых, у нас сезонное снижение спроса. В-третьих, предприятия выходят из ремонта, то есть увеличиваются объемы производства", - ответил он на просьбу РИА Новости прокомментировать причины снижения биржевых цен на топливо.
Поставщики топлива стали снижать цены на бирже, заявила ФАС
29 октября, 19:30
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. В результате бензин Аи-92 на Петербургской бирже в октябре подешевел на 11,4%, марка Аи-95 - на 8,8%.
Кроме того, ожидается, что с учетом стабилизации цен в опте торговля бензином на АЗС в течение месяца вновь станет прибыльной, таким прогнозом во вторник поделилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет".
Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти
17 ноября, 17:50
 
Заголовок открываемого материала