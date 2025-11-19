Новая очередь терминала Port Favor откроется в Усть-Луге в июле 2026 года

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Плановая дата открытия второй очереди морского терминала Port Favor в Усть-Луге (Ленинградская область) – июль 2026 года, сообщил РИА Новости исполнительный директор терминала Игорь Липинский.

Заявление прозвучало на полях "Транспортной недели-2025".

Современный мультикомплексный терминал Port Favor, обеспечивающий перевалку минеральных удобрений в порту Усть-Луга, начал работу в декабре 2024 года, запустив первую технологическую линию по перевалке аммиака. Вторая очередь терминала обеспечит перевалку сухих минеральных удобрений.

"Потребность мирового рынка в российских удобрениях довольно высока. За последние годы производство минеральных удобрений в Российской Федерации выросло. В этой связи растет и экспорт, но не хватает портовых мощностей для перевалки. Наш терминал как раз и собирается закрыть дефицит мощностей, который сегодня существует в стране", – рассказал Липинский.

Исполнительный директор отметил, что Port Favor не является конкурентом действующим терминалам на Балтике.

"Географическое расположение терминала сегодня позволяет отгружаться и в Латинскую Америку, и в Азию. То есть рынок довольно большой, и мы не видим каких-то проблем со сбытом", – подчеркнул он.

По словам исполнительного директора, комплекс готов на 65-75%, в зависимости от направлений.

"Их можно разделить на морской, железнодорожный и складской фронт. Если говорить по морскому фронту, то там готовность практически 95%. Первый и второй причалы уже введены в строй. Протяженность морского грузового фронта порядка 800 метров", – отметил он.

При строительстве железнодорожных путей пришлось зайти немного дальше, чем предусматривал первоначальный проект.

"У нас был практически реализован проект по железнодорожной инфраструктуре протяженностью 4,8 километра с пятнадцатью стрелочными переводами. Учитывая, что мы планируем выходить на объем 14 миллионов тонн, мы решили расширить железнодорожную инфраструктуру - продлить один железнодорожный путь, построить один дополнительный, по подаче жидких минеральных удобрений. В частности, аммиака. Плановая дата завершения строительно-монтажных работ по ж/д-инфраструктуре – конец первого-начало второго квартала 2026 года", – рассказал исполнительный директор.

Новые склады на терминале будут способны принимать 510 тысяч тонн сухих удобрений четырнадцати различных видов – фосфорных, азотных, калийных. Готовность на сегодня составляет 80-95%.

"Терминал проектировался с учетом наилучших технологий, которые существовали на момент проектирования, и мы стараемся не упускать возможности идти в ногу с технологиями. Я думаю, что, когда мы запустимся, терминал будет одним из самых современных в стране", – отметил Липинский.

Уже используются технологии искусственного интеллекта – как для наблюдения пожарных сигнализаций, так и для визуализации сотрудников, находящихся на терминале.

Строго соблюдаются экологические требования.

"Можно сказать, что на сегодня наш терминал является экологичным на 100%. У нас установлены системы аспирации и пылеподавления на складах Груз, попадая в бункер, не создавая пыли, аккуратно кладется на конвейерную ленту и дальше двигается уже по технологической линии", – рассказал представитель порта.

В складской инфраструктуре используется система "Кливленд Каскад", которая позволяет изменять непосредственно при погрузке в трюмы высоту падения товара.

"Груз будет опускаться до 35-37 метров, тем самым минимизируя падение до высоты 0,5 метра. Тем самым мы не только избегаем пыления, но и соблюдаем сохранность самого товара. Например, гранулированных грузов, который довольно хрупок в момент падения, а фактор высоты для него крайне критичен", – сообщил Липинский.

Кроме того, строящийся терминал в настоящее время является одним из маршрутов для промышленных туристов в Ленинградской области.

"На сегодняшний момент мы уже приняли больше 40 экскурсий. Это в среднем – 15-25 человек. Интерес возникает не только со стороны людей, работающих по профильным направлениям. К нам приезжают и аграрии, и студенты. Мы заключили договор о сотрудничестве с Государственным университетом морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. Приезжают студенты, и мы знакомим их с технологиями и расширяем круг потенциальных наших работников. Есть люди, которые уже не раз бывали у нас на терминале, и нам интересно послушать мнение о том, как изменилась стройка", – сказал исполнительный директор.