В Пермском крае суд арестовал подозреваемого в теракте - РИА Новости, 19.11.2025
14:53 19.11.2025 (обновлено: 15:03 19.11.2025)
В Пермском крае суд арестовал подозреваемого в теракте
В Пермском крае суд арестовал подозреваемого в теракте
Суд арестовал юношу, подозреваемого в совершении террористического акта после поджога трансформаторной подстанции в Пермском крае, мера пресечения избрана на... РИА Новости, 19.11.2025
В Пермском крае суд арестовал подозреваемого в теракте

В Пермском крае суд арестовал мужчину, подозреваемого в поджоге подстанции

ПЕРМЬ, 19 ноя - РИА Новости. Суд арестовал юношу, подозреваемого в совершении террористического акта после поджога трансформаторной подстанции в Пермском крае, мера пресечения избрана на два месяца, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Ранее ведомство проинформировало о задержании 18-летнего юноши, который, как считают следователи, 5 марта при помощи горючего поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском округе для дестабилизации деятельности органов власти. После инцидента около 50 домов садоводческого кооператива поблизости остались на один день без электричества. СК возбудил дело о террористическом акте.
"По ходатайству следователя СК России судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - рассказали в ведомстве.
Юноше грозит до 20 лет лишения свободы.
Суд в Москве арестовал композитора Шмитова
