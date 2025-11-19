https://ria.ru/20251119/terakt-2056024523.html
В Пермском крае суд арестовал подозреваемого в теракте
Суд арестовал юношу, подозреваемого в совершении террористического акта после поджога трансформаторной подстанции в Пермском крае, мера пресечения избрана на... РИА Новости, 19.11.2025
В Пермском крае суд арестовал подозреваемого в теракте
