Тарпищев: Кузнецова заслуживала включения в Международный зал славы

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова заслуживала быть включенной в Международный зал теннисной славы.

Кузнецова в начале октября была номинирована на включение в Международный зал теннисной славы в одном ряду со швейцарцем Роджером Федерером и аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро. В среду стало известно, что в зал славы войдет Федерер.

« "Это значимо для любого спортсмена. Света заслуживала этого. И не только она. Туда должны потихоньку включаться те, кто выиграл несколько турниров Большого шлема. Например, (Анастасия) Мыскина. (Елена) Дементьева тоже этого заслуживает. Хотя и не выиграла Большой шлем, но она олимпийская чемпионка. В принципе, наших должно быть гораздо больше там", - сказал Тарпищев