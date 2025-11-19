Рейтинг@Mail.ru
Тарпищев: Кузнецова заслуживала включения в Международный зал славы
Теннис
 
17:17 19.11.2025 (обновлено: 17:29 19.11.2025)
Тарпищев: Кузнецова заслуживала включения в Международный зал славы
Тарпищев: Кузнецова заслуживала включения в Международный зал славы
Тарпищев: Кузнецова заслуживала включения в Международный зал славы

Тарпищев: Кузнецова заслуживала включения в Международный зал теннисной славы

© РИА Новости / Артем Коротаев | Перейти в медиабанкСветлана Кузнецова
Светлана Кузнецова - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Артем Коротаев
Перейти в медиабанк
Светлана Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова заслуживала быть включенной в Международный зал теннисной славы.
Кузнецова в начале октября была номинирована на включение в Международный зал теннисной славы в одном ряду со швейцарцем Роджером Федерером и аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро. В среду стало известно, что в зал славы войдет Федерер.
«
"Это значимо для любого спортсмена. Света заслуживала этого. И не только она. Туда должны потихоньку включаться те, кто выиграл несколько турниров Большого шлема. Например, (Анастасия) Мыскина. (Елена) Дементьева тоже этого заслуживает. Хотя и не выиграла Большой шлем, но она олимпийская чемпионка. В принципе, наших должно быть гораздо больше там", - сказал Тарпищев.
В активе Кузнецовой 18 побед на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Она два раза выиграла турниры Большого шлема - US Open (2004) и "Ролан Гаррос" (2009).
Теннис
 
