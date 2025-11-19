https://ria.ru/20251119/taksi-2056067889.html
"АвтоВАЗ" начал поставку седанов Lada Aura для такси
"АвтоВАЗ" начал поставку седанов Lada Aura для такси
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" поставит партнерским таксопаркам сервиса "Яндекс Такси" 250 седанов Lada Aura, первая партия из 20 машин уже передана клиентам в Москве и Воронеже, сообщила пресс-служба производителя.
Уточняется, что "Яндекс Такси" компенсирует таксопаркам половину стоимости Lada Aura из этой партии, и вложит в программу около 250 миллионов рублей.
Для работы в "Яндекс Такси" автомобили Lada Aura оклеивают в желтый цвет. В таксопарки поставляется автомобиль в комплектации Premier с тканевой обивкой сидений и максимальным набором систем комфорта и безопасности.
В конце мая президент России Владимир Путин
подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу.
Позднее, в октябре, Минпромторг
России опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".
"АвтоВАЗ" заявлял, что готов увеличить производственный план на 2026 и последующие годы вплоть до дополнительных 100-200 тысяч машин при соответствующем спросе со стороны отечественных таксопарков.