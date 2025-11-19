Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" начал поставку седанов Lada Aura для такси - РИА Новости, 19.11.2025
17:05 19.11.2025
"АвтоВАЗ" начал поставку седанов Lada Aura для такси
"АвтоВАЗ" начал поставку седанов Lada Aura для такси - РИА Новости, 19.11.2025
"АвтоВАЗ" начал поставку седанов Lada Aura для такси
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" поставит партнерским таксопаркам сервиса "Яндекс Такси" 250 седанов Lada Aura, первая партия из 20 машин уже передана... РИА Новости, 19.11.2025
"АвтоВАЗ" начал поставку седанов Lada Aura для такси

"АвтоВАЗ" поставил таксопаркам в Москве и Воронеже 20 седанов Lada Aura

Lada Aura для такси
Lada Aura для такси
© РИА Новости / Илья Питалев
Lada Aura для такси. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" поставит партнерским таксопаркам сервиса "Яндекс Такси" 250 седанов Lada Aura, первая партия из 20 машин уже передана клиентам в Москве и Воронеже, сообщила пресс-служба производителя.
"Компания АО "АвтоВАЗ" осуществила первую отгрузку седанов Lada Aura в адрес партнерских таксопарков сервиса "Яндекс Такси". Общий объем будущей партии составит 250 автомобилей, из которых более 20 единиц уже переданы клиентам в Москве и Воронеже", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "Яндекс Такси" компенсирует таксопаркам половину стоимости Lada Aura из этой партии, и вложит в программу около 250 миллионов рублей.
Для работы в "Яндекс Такси" автомобили Lada Aura оклеивают в желтый цвет. В таксопарки поставляется автомобиль в комплектации Premier с тканевой обивкой сидений и максимальным набором систем комфорта и безопасности.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу.
Позднее, в октябре, Минпромторг России опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".
"АвтоВАЗ" заявлял, что готов увеличить производственный план на 2026 и последующие годы вплоть до дополнительных 100-200 тысяч машин при соответствующем спросе со стороны отечественных таксопарков.
