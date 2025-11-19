Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл высказался о статусе фронтовых священников
18:31 19.11.2025
Патриарх Кирилл высказался о статусе фронтовых священников
религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь будет работать над закреплением юридического статуса фронтовых священников, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС) в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.
"Мы будем продолжать работать, чтобы, наконец, был решен этот очень важный для военнослужащих вопрос о присутствии священнослужителей в зоне ведения военной операции", – сказал патриарх Кирилл.
Речь идет о том, чтобы священники на передовой обрели реальный статус, добавил он.
Священники необходимы бойцам, сталкивающимся со стрессом, подчеркнул патриарх, отметив обсуждение этого вопроса церковью с военнослужащими.
"Священник в обозе не нужен, он нужен там, где собирается группа, чтобы идти в атаку. Потому что в этот момент военнослужащий переживает невероятный стресс", – сказал патриарх.
Поддержка священника, добавил патриарх Кирилл, может быть необходима и бойцам, возвратившимся с фронта с ранениями или в тяжелом состоянии.
XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18-19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Всемирный русский народный собор (ВРНС) – российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".
