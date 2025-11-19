Патриарх Кирилл высказался о статусе фронтовых священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь будет работать над закреплением юридического статуса фронтовых священников, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС) в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.

"Мы будем продолжать работать, чтобы, наконец, был решен этот очень важный для военнослужащих вопрос о присутствии священнослужителей в зоне ведения военной операции", – сказал патриарх Кирилл.

Речь идет о том, чтобы священники на передовой обрели реальный статус, добавил он.

Священники необходимы бойцам, сталкивающимся со стрессом, подчеркнул патриарх, отметив обсуждение этого вопроса церковью с военнослужащими.

"Священник в обозе не нужен, он нужен там, где собирается группа, чтобы идти в атаку. Потому что в этот момент военнослужащий переживает невероятный стресс", – сказал патриарх.

Поддержка священника, добавил патриарх Кирилл, может быть необходима и бойцам, возвратившимся с фронта с ранениями или в тяжелом состоянии.