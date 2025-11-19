Рейтинг@Mail.ru
Главный военный священник в зоне СВО рассказал о попытках покушения на него
22:17 19.11.2025
Главный военный священник в зоне СВО рассказал о попытках покушения на него
Главный военный священник в зоне СВО рассказал о попытках покушения на него
Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков рассказал РИА Новости, что на него пытались совершить покушения, а на фронте... РИА Новости, 19.11.2025
Главный военный священник в зоне СВО рассказал о попытках покушения на него

Фронтовой священник Дмитрий Василенков рассказал о попытках покушения на него

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков рассказал РИА Новости, что на него пытались совершить покушения, а на фронте украинские боевики ведут охоту на фронтовых священников.
Служба безопасности Украины ранее предъявила протоиерею Димитрию обвинение в том, что он с 2014 года посещает Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также поддерживает российскую специальную военную операцию.
"Охота и так уже на батюшек у нас ведется. И на меня там были уже попытки покушения - со всяким приходится сталкиваться. Но этим нас не удивишь - значит, правильное дело мы делаем", - сказал РИА Новости протоиерей, отвечая на вопрос о том, возможны ли покушения на него со стороны СБУ после этого.
