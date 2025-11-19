https://ria.ru/20251119/svyaschennik-2055913371.html
В Новороссийске задержали священника, вербовавшего людей в "РДК"*
В Новороссийске задержали священника, вербовавшего людей в "РДК"*
В Новороссийске задержали священника, вербовавшего людей в "РДК"*
Россиянин, вербовавший жителей Кубани для участия в диверсиях, задержан в Новороссийске, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.11.2025
В Новороссийске задержали лишенного сана священника, вербовавшего людей в "РДК"
КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Россиянин, вербовавший жителей Кубани для участия в диверсиях, задержан в Новороссийске, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.
"УФСБ России
по Краснодарскому краю
в городе Новороссийске
задержан гражданин России, который по заданию проукраинской террористической организации предпринимал попытки создания на территории региона диверсионно-разведывательных групп с целью совершения террористических актов", - говорится в сообщении.
Свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения".
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей Кубани в "РДК"* (признан в России террористической организацией и запрещен).
Как установлено, фигурант, разделяя идеи сепаратизма, вступил в состав действующей в интересах спецслужб Украины
террористической организации, использующей телекоммуникационные сети для формирования в России общественного мнения о необходимости "выхода Краснодарского края из состава Российской Федерации для вступления в Европейский союз и НАТО
".
"Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края в целях участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины", - отметили в ведомстве.
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России ("участие в деятельности террористической организации").
* Запрещенная в России террористическая организация.