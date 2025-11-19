https://ria.ru/20251119/svr-2055967512.html
СВР: ЕС не может смириться с пропажей вложенных в Киев миллиардов евро
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Руководители ЕС и ведущих государств Европы не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Однако руководители Евросоюза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине. Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах", - говорится в сообщении.