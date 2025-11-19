Рейтинг@Mail.ru
СВР: ЕС не может смириться с пропажей вложенных в Киев миллиардов евро - РИА Новости, 19.11.2025
12:02 19.11.2025 (обновлено: 12:03 19.11.2025)
СВР: ЕС не может смириться с пропажей вложенных в Киев миллиардов евро
в мире
европа
украина
россия
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире, европа, украина, россия, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Европа, Украина, Россия, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: ЕС не может смириться с пропажей вложенных в Киев миллиардов евро

СВР: ЕС не может смириться с пропажей вложенных в Украину сотен миллиардов евро

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Руководители ЕС и ведущих государств Европы не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В Европе растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева, политический вес Украины в Европе снижается, отмечает СВР.
"Однако руководители Евросоюза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине. Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах", - говорится в сообщении.
В миреЕвропаУкраинаРоссияЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
