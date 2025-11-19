Новгородские предприниматели отправили стройматериалы в зону СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины со стройматериалами в зону СВО, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.

Он уточнил, что недавно автомобиль "Урал" со строительными материалами был отправлен бойцам СВО на курское направление, а на днях вторая машина поехала в Белгородскую область.

"Еще один "Урал", груженый строительными материалами, отправился на белгородское направление, где так остро нуждаются в нем наши бойцы… Переданные строительные материалы, гвозди, сетка рабица и линолеум, несомненно, пригодятся при строительстве блиндажей", - сообщил Виноградов.