ИППО отправило три тысячи молитвословов в зону СВО
ИППО отправило три тысячи молитвословов в зону СВО - РИА Новости, 19.11.2025
ИППО отправило три тысячи молитвословов в зону СВО
19.11.2025
ИППО отправило три тысячи молитвословов в зону СВО
Степашин: ИППО отправило 3 тыс молитвословов для бойцов СВО
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Императорское православное палестинское общество отправило три тысячи молитвословов для бойцов в зоне специальной военной операции, рассказал глава ИППО Сергей Степашин на пленарном заседании Всемирного русского собора в среду.
"Мы (ИППО) направили на передовую три тысячи молитвословов. Они небольшие, великолепно изданы", – рассказал Сергей Степашин.
XXVII Всемирный русский народный собор (ВРНС) проходит 18–19 ноября в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. ВРНС - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В 2025 году тема собора – "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".