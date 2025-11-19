ИППО отправило три тысячи молитвословов в зону СВО

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Императорское православное палестинское общество отправило три тысячи молитвословов для бойцов в зоне специальной военной операции, рассказал глава ИППО Сергей Степашин на пленарном заседании Всемирного русского собора в среду.

"Мы (ИППО) направили на передовую три тысячи молитвословов. Они небольшие, великолепно изданы", – рассказал Сергей Степашин.

XXVII Всемирный русский народный собор (ВРНС) проходит 18–19 ноября в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. ВРНС - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В 2025 году тема собора – "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".