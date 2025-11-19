Рейтинг@Mail.ru
19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 19.11.2025
Российские военные уничтожили до 50 военных ВСУ в Харьковской области
Подразделения российской группировки "Запад" уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
сша
харьковская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, две боевые бронированные машины "Казак", шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
Российские военные отразили пять атак из Гришино на Красноармейск за сутки
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на Украине Харьковская область США Вооруженные силы Украины Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
