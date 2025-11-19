https://ria.ru/20251119/svo-2055975606.html
Российские военные уничтожили до 50 военных ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили до 50 военных ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.11.2025
Российские военные уничтожили до 50 военных ВСУ в Харьковской области
Подразделения российской группировки "Запад" уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:32:00+03:00
2025-11-19T12:32:00+03:00
2025-11-19T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_0:60:2952:1721_1920x0_80_0_0_61116b89e70dd02eef93c278cb9117e6.jpg
https://ria.ru/20251119/ataki-2055974919.html
харьковская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_635a7f2d1901039bc029d0c79e3570a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили до 50 военных ВСУ в Харьковской области
ВС России за сутки уничтожили до 50 военных ВСУ в Харьковской области