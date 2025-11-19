Рейтинг@Mail.ru
Свищев призвал главу МОК подтверждать делами свои заявления - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/svischev-2056129614.html
Свищев призвал главу МОК подтверждать делами свои заявления
Свищев призвал главу МОК подтверждать делами свои заявления - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Свищев призвал главу МОК подтверждать делами свои заявления
Заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри о поддержке возможности всех спортсменов участвовать в турнирах без... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T20:59:00+03:00
2025-11-19T20:59:00+03:00
спорт
дмитрий свищев
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
кирсти ковентри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796051280_0:282:2918:1923_1920x0_80_0_0_aa30deed7b99ec8cd4816275561bf641.jpg
/20251118/mok-2055846697.html
/20251119/zhurova-2056123728.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796051280_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d4dad7468ea859d524770571fc50f852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий свищев, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), кирсти ковентри
Спорт, Дмитрий Свищев, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Кирсти Ковентри
Свищев призвал главу МОК подтверждать делами свои заявления

Свищев заявил, что Ковентри теперь необходимо делами подтвердить свои слова

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри о поддержке возможности всех спортсменов участвовать в турнирах без дискриминации или политического вмешательства должно быть подтверждено делами, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Ковентри в понедельник на заседании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявила, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику, выступила против дискриминации и политического вмешательства.
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Президент МОК: правительства должны сохранять нейтралитет в спорте
18 ноября, 21:00
"Заявление Кирсти Ковентри прекрасное, прозвучали замечательные слова. Как бывшая спортсменка она говорит совершенно правильные вещи. Нужно, чтобы ее слова не расходились с делами. Если она так действительно думает и готова поддерживать спортсменов всех стран, то пускай поддерживает всех тех атлетов, которые сейчас не могут выступать на соревнованиях по различным причинам, в том числе по политически надуманным", - сказал Свищев.
"Если она отстаивает интересы всех стран, это хорошо. А если отдельно взятых стран, то конкретизируйте, каких именно. Потому что у нее была, есть и еще будет возможность поднимать эти вопросы. У нее хватает авторитета как у президента Международного олимпийского комитета отстаивать интересы всех спортсменов. А мы ее поддерживаем, готовы протянуть ей руку помощи, чтобы она как можно быстрее отстояла интересы России и Белоруссии", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не проводить соревнования на территории Индонезии после скандала с невыдачей виз гимнастам сборной Израиля в преддверии чемпионата мира. Позднее глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев после недопуска российских спортсменов до чемпионата Европы по плаванию на короткой воде со стороны Польши заявил, что ОКР направит ноту Ковентри с требованием принять меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Журова считает, что МОК должен изменить правила заявок на проведение ОИ
19 ноября, 20:35
 
СпортДмитрий СвищевМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Кирсти Ковентри
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    1
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала