Свищев призвал главу МОК подтверждать делами свои заявления
2025-11-19T20:59:00+03:00
2025-11-19T20:59:00+03:00
2025-11-19T20:59:00+03:00
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри о поддержке возможности всех спортсменов участвовать в турнирах без дискриминации или политического вмешательства должно быть подтверждено делами, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Ковентри в понедельник на заседании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявила, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику, выступила против дискриминации и политического вмешательства.
"Заявление Кирсти Ковентри
прекрасное, прозвучали замечательные слова. Как бывшая спортсменка она говорит совершенно правильные вещи. Нужно, чтобы ее слова не расходились с делами. Если она так действительно думает и готова поддерживать спортсменов всех стран, то пускай поддерживает всех тех атлетов, которые сейчас не могут выступать на соревнованиях по различным причинам, в том числе по политически надуманным", - сказал Свищев
.
"Если она отстаивает интересы всех стран, это хорошо. А если отдельно взятых стран, то конкретизируйте, каких именно. Потому что у нее была, есть и еще будет возможность поднимать эти вопросы. У нее хватает авторитета как у президента Международного олимпийского комитета отстаивать интересы всех спортсменов. А мы ее поддерживаем, готовы протянуть ей руку помощи, чтобы она как можно быстрее отстояла интересы России и Белоруссии", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее МОК
рекомендовал международным федерациям не проводить соревнования на территории Индонезии после скандала с невыдачей виз гимнастам сборной Израиля в преддверии чемпионата мира. Позднее глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев
после недопуска российских спортсменов до чемпионата Европы по плаванию на короткой воде со стороны Польши заявил, что ОКР
направит ноту Ковентри с требованием принять меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии.