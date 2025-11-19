Рейтинг@Mail.ru
МЧС назвало причину пожара в магазине в Сургуте - РИА Новости, 19.11.2025
14:51 19.11.2025
МЧС назвало причину пожара в магазине в Сургуте
Причиной пожара в магазине в Сургуте стала разгерметизация баллона с газом, открытое горение ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Югре. РИА Новости, 19.11.2025
россия, сургут, происшествия
Россия, Сургут, Происшествия
МЧС назвало причину пожара в магазине в Сургуте

Причиной пожара в магазине в Сургуте стала разгерметизация газового баллона

Ликвидация пожара в пекарне рядом с магазином "Магнит" в Сургуте
Ликвидация пожара в пекарне рядом с магазином Магнит в Сургуте
© Фото : МЧС Югры/Telegram
Ликвидация пожара в пекарне рядом с магазином "Магнит" в Сургуте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Причиной пожара в магазине в Сургуте стала разгерметизация баллона с газом, открытое горение ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Югре.
"Сообщение о возгорании в результате разгерметизации баллона с бытовым газом поступило в 12.16. Пожар распространился на площадь около 250 квадратных метров, произошло обрушение кровли. В ходе тушения пожарными эвакуировано 40 газовых баллонов. Открытое горение ликвидировано в 13.30. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. В результате пожара пострадали и были переданы бригаде скорой помощи 4 человека", - говорится в сообщении.
Последствия взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Казани. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Казани назвали возможную причину пожара в многоэтажке
18 ноября, 20:40
 
