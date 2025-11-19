https://ria.ru/20251119/surgut-2056024313.html
МЧС назвало причину пожара в магазине в Сургуте
МЧС назвало причину пожара в магазине в Сургуте - РИА Новости, 19.11.2025
МЧС назвало причину пожара в магазине в Сургуте
Причиной пожара в магазине в Сургуте стала разгерметизация баллона с газом, открытое горение ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Югре. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:51:00+03:00
2025-11-19T14:51:00+03:00
2025-11-19T14:51:00+03:00
россия
сургут
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056012706_0:115:1662:1050_1920x0_80_0_0_07c56aa27178e4e3919e2cb06fd3709a.jpg
https://ria.ru/20251118/kazan-2055843045.html
россия
сургут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056012706_0:0:1512:1134_1920x0_80_0_0_dafa344dd9c28e67700851afbd29a941.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сургут, происшествия
Россия, Сургут, Происшествия
МЧС назвало причину пожара в магазине в Сургуте
Причиной пожара в магазине в Сургуте стала разгерметизация газового баллона