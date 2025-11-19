Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о роли ИИ в судействе в спорте - РИА Новости, 19.11.2025
21:17 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/sudeystvo-2056133162.html
Путин рассказал о роли ИИ в судействе в спорте
Путин рассказал о роли ИИ в судействе в спорте - РИА Новости, 19.11.2025
Путин рассказал о роли ИИ в судействе в спорте
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как искусственный интеллект помогает объективизировать судейство в спорте. РИА Новости, 19.11.2025
Путин рассказал о роли ИИ в судействе в спорте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как искусственный интеллект помогает объективизировать судейство в спорте.
В ходе пленарного заседания конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в спортивном судействе.
"Сбербанк (с помощью ИИ - ред.) помогает спортсменам наладить честное судейство... Сейчас про футбол мы говорили, болельщики знают - там, к сожалению, часто ошибки совершаются", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других соучастников, в том числе из Китая и Индии.
Путин: футбольные болельщики обращают внимание на качество судейства
