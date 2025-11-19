https://ria.ru/20251119/sudeystvo-2056133162.html
Путин рассказал о роли ИИ в судействе в спорте
Путин рассказал о роли ИИ в судействе в спорте - РИА Новости, 19.11.2025
Путин рассказал о роли ИИ в судействе в спорте
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как искусственный интеллект помогает объективизировать судейство в спорте. РИА Новости, 19.11.2025
Путин рассказал о роли ИИ в судействе в спорте
Путин: ИИ помогает спортсменам наладить честное судейство в спорте