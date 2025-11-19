Рейтинг@Mail.ru
Жителя Урала, напавшего на мальчика в шапке с Z, осудили по новому делу
16:25 19.11.2025 (обновлено: 17:29 19.11.2025)
Жителя Урала, напавшего на мальчика в шапке с Z, осудили по новому делу
Жителя Урала, напавшего на мальчика в шапке с Z, осудили по новому делу - РИА Новости, 19.11.2025
Жителя Урала, напавшего на мальчика в шапке с Z, осудили по новому делу
Жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву*, ранее осужденному за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, назначили 4,5 лет колонии строгого режима после... РИА Новости, 19.11.2025
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Челябинск, Владлен Татарский, Дарья Дугина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Жителя Урала, напавшего на мальчика в шапке с Z, осудили по новому делу

Раннее напавшего на ребенка в шапке с Z уральца осудили за оправдание терроризма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву*, ранее осужденному за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, назначили 4,5 лет колонии строгого режима после рассмотрения дела об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Новое дело в отношении Неустроева* было возбуждено по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма). Материалы поступили 28 октября в Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге.
Решение суд вынес сегодня. "4,5 года колонии строгого режима", - ответил собеседник агентства на вопрос о назначенном наказании с учетом первого приговора.
Он отметил, что, как установил суд, Неустроев* одобрил теракты, в которых погибли военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина.
Прошлое дело Неустроева* получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z.
В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, и назначил Неустроеву* штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский райсуд уральской столицы приговорил Неустроева* к трем годам колонии-поселения.
В августе Неустроев* был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
