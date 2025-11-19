Жителя Урала, напавшего на мальчика в шапке с Z, осудили по новому делу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву*, ранее осужденному за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, назначили 4,5 лет колонии строгого режима после рассмотрения дела об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Новое дело в отношении Неустроева* было возбуждено по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма). Материалы поступили 28 октября в Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге

Решение суд вынес сегодня. "4,5 года колонии строгого режима", - ответил собеседник агентства на вопрос о назначенном наказании с учетом первого приговора.

Прошлое дело Неустроева* получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z.

В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, и назначил Неустроеву* штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский райсуд уральской столицы приговорил Неустроева* к трем годам колонии-поселения.

В августе Неустроев* был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга