Жителя Урала, напавшего на мальчика в шапке с Z, осудили по новому делу
2025-11-19T16:25:00+03:00
2025-11-19T16:25:00+03:00
2025-11-19T17:29:00+03:00
2025
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Челябинск, Владлен Татарский, Дарья Дугина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Раннее напавшего на ребенка в шапке с Z уральца осудили за оправдание терроризма
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву*, ранее осужденному за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, назначили 4,5 лет колонии строгого режима после рассмотрения дела об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Новое дело в отношении Неустроева* было возбуждено по части 1 статьи 205.2 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма). Материалы поступили 28 октября в Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге
.
Решение суд вынес сегодня. "4,5 года колонии строгого режима", - ответил собеседник агентства на вопрос о назначенном наказании с учетом первого приговора.
Он отметил, что, как установил суд, Неустроев* одобрил теракты, в которых погибли военкор Владлен Татарский
и политолог Дарья Дугина
.
Прошлое дело Неустроева* получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z.
В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, и назначил Неустроеву* штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске
добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский райсуд уральской столицы приговорил Неустроева* к трем годам колонии-поселения.
В августе Неустроев* был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.