"Зоино стояние": запретная история СССР. Девушка окаменела на шесть дней

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Новогодняя ночь 1956 года. Куйбышев. Девушка в приступе дерзости начала танцевать с иконой — и застыла на месте, как каменная статуя. Шесть дней она простояла неподвижно, пока город сходил с ума. Тысячи людей рвались посмотреть на чудо, милиция выставила кордоны, а власти требовали от церкви объявить все выдумкой. Но свидетелей было слишком много. Что на самом деле случилось в том доме на улице Чкалова — и почему архивы до сих пор закрыты?

Танец с иконой в новогоднюю ночь

Ночь на 14 января 1956 года. Куйбышев (ныне Самара). Компания молодежи собралась в доме Клавдии Болонкиной отметить старый Новый год. Среди гостей — работница местного трубного завода, 20-летняя Зоя Карнаухова.

Начались танцы. Зоя стояла в стороне — ее парень Николай задержался. Обида переросла в дерзость. Девушка сняла с божницы икону Николая Чудотворца и начала с ней танцевать. "Раз мой Николай не пришел, пусть этот будет моим кавалером", — смеялась она.

Подруги пытались остановить: "Зойка, что ты творишь!" Но та не унималась и бросила вызов: "Пусть Бог накажет, если Он есть".

В этот момент что-то грохнуло. Погас свет. Молния озарила комнату. Посреди нее с иконой в руках застыла Зоя — неподвижная, как статуя.

"Иглы ломались о затвердевшие мышцы"

Вызвали скорую. Приехала врач Анна Калашникова. То, что она увидела, не поддавалось медицинскому объяснению. Зоя была холодной и твердой, словно камень. Но при этом дышала. Сердце билось.

Калашникова попыталась сделать укол — иглы ломались о затвердевшие мышцы. Девушка стояла, сжимая в руках икону. Ни жива ни мертва.

Много лет спустя внук Анны Павловны, священник Виталий Калашников, вспоминал ее рассказ: "В тот день утром она приехала к нам домой и сообщила: "Вы тут спите, а город уже давно на ногах!" И рассказала об окаменевшей девушке. А еще она призналась, хотя и давала подписку, что сейчас была в том доме по вызову, видела застывшую Зою и икону святителя Николая у нее в руках".

Правоохранители были в шоке. В Самаре до сих пор рассказывают о молодом милиционере, который поседел от ужаса в ту ночь.

Толпа, которую не могли разогнать

К утру возле дома на улице Чкалова собрались первые любопытные. К вечеру толпа разрослась до тысячи человек. Выставили патрули, но людей не трогали.

Андрей Савин, тогдашний секретарь епархиального управления, позже рассказал об этих днях протоиерею Николаю Агафонову, который спустя годы написал книгу "Стояние".

"Толпа росла как на дрожжах. Те дни были очень для нас напряженными, народ, естественно, ждал от нас разъяснений, но ни один священник и близко к тому дому не подходил. Боялись", — говорил Савин.

На пятый день напряжение достигло пика. Конные милиционеры разогнали толпу. Приближалась областная партконференция — чиновники не выдержали и позвонили в епархию.

Уполномоченный по делам религий Алексеев попросил епископа Иеронима публично назвать случившееся "нелепой выдумкой". Но владыка решил сначала удостовериться сам и направил на место священника Александра Надеждина. Чиновник растерялся и обещал перезвонить.

"Позвонили через два дня, — вспоминает Андрей Савин, — и сказали, что наше вмешательство уже не требуется".

Первому секретарю обкома Михаилу Ефремову доложили 29 января: Зоя ожила. Он объявил историю выдумкой и велел снять охрану с дома.

Седой дедушка и загадочное "воскрешение"

Версий о том, как Зоя "ожила", существует множество. Одна из самых популярных: священнослужители вынули из рук девушки икону, после чего она очнулась.

Но есть другая версия. Она записана в книге протоиерея Николая Агафонова.

"Лет 35 назад старые священники мне говорили, что был негласный запрет архиерея: никому возле того дома не появляться, чтобы власти не могли обвинить духовенство в подстрекательстве народа. Так что все это благочестивые выдумки, будто в дом ходили священники, да еще и служили там молебны", — рассказывал отец Николай.

На третий день милиционер пустил в дом благообразного седого дедушку. Тот подошел к застывшей девушке и тихо произнес: "Ну что, милая, устала стоять?"

Зоя вернулась к жизни через шесть дней "стояния". Верующие уверены: ее освободил сам святитель Николай.

Исчезновение свидетелей и сожженный дом

Что произошло с Зоей дальше — неизвестно. Одни говорят, что она умерла в психиатрической больнице. Другие — что окончила дни в монастыре. По слухам, после случившегося девушка уверовала в Бога и призывала всех молиться и каяться.

Семью Болонкиных немедленно переселили из злосчастного дома. Уже 21 января на улицу Чкалова стали водить экскурсии — власти спешили развеять слухи.

"Жаль, что экскурсанты не догадались заглянуть под аккуратно расстеленные половички, а то бы они увидели заметание следов — свежие половые доски и свежую краску, — рассказывал отец Николай. — Дело в том, что Зою пытались вырубить из пола вместе с досками, но из дерева брызнула кровь".

Алтарник Николай Александрович, который служил в храме недалеко от дома на Чкалова, вспоминал: когда он пришел туда после крещенских праздников, милиции не было, а окна были заколочены досками. Дом стоял пустой.

Вскоре после этих событий епископа Иеронима сместили с Куйбышевской кафедры. Все допросы и свидетельства заархивировали. Архив закрыт до сих пор.

Сам дом сгорел в 2014 году. Долгое время туда стекались паломники со всей страны. Сегодня на этом месте стоит памятник святителю Николаю.

"Господь поругаем не бывает"

Протоиерей Николай Агафонов провел десятилетия, собирая свидетельства об этой истории.

"Рассказ о том, как девушка танцевала с иконой Николая Чудотворца и была наказана за святотатство, я услышал еще в детские годы. В Самаре и сейчас можно встретить немало свидетелей, которые сами видели и столпотворение на улице Чкалова, и милицию, охранявшую дом. В 1977 году мне посчастливилось общаться с женщиной, побывавшей в том доме и лично видевшей стоящую Зою", — говорил он.

"Эти события пришлись на тот период времени, когда все, что связано с необъяснимыми явлениями, замалчивалось и затиралось. Все это объявляли вымыслом, но я верю, что это чудо произошло в нашем городе", — утверждал несколько лет назад Настоятель храма мученицы Татианы при Самарском государственном университете протоиерей Сергий Рыбаков.

В 2005 году у него служил Иван Иосифович, который мальчишкой пытался перемахнуть через забор дома, где стояла Зоя. Он подтверждал: милицейские кордоны действительно никого не пускали.

Духовник Свято-Никольского монастыря Новосергиевского района Оренбургской области иеромонах Агафангел (Аксенов) видит в этой истории высший смысл.