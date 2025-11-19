Рейтинг@Mail.ru
16:42 19.11.2025
США продолжат поиск возможностей для переговоров по Украине, заявил Уитакер
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
сергей лавров
владимир зеленский
нато
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США продолжат искать возможности для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.
"Думаю, мы продолжим искать возможности вести переговоры", - сказал Уитакер в интервью агентству Блумберг в ответ на вопрос о том, что США будут делать в целях завершения конфликта.
При этом Уитакер утверждает, что у президента США Дональда Трампа есть разные варианты действий в вопросе ситуации на Украине, в частности он может рассмотреть принятие предлагаемого в конгрессе законопроекта о новых санкциях против РФ.
Американский постпред заявил, что Трамп старается следить за тем, какие "карты" он использует, чтобы полностью не подорвать линии связи с РФ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
