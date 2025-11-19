США продолжат поиск возможностей для переговоров по Украине, заявил Уитакер

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США продолжат искать возможности для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

Американский постпред заявил, что Трамп старается следить за тем, какие "карты" он использует, чтобы полностью не подорвать линии связи с РФ.