Замалчивание США вопроса ядерных испытаний снижает доверие, заявил Дарчиев
Замалчивание США вопроса ядерных испытаний снижает доверие, заявил Дарчиев - РИА Новости, 19.11.2025
Замалчивание США вопроса ядерных испытаний снижает доверие, заявил Дарчиев
Создание США тумана вокруг своих планов по ядерным испытаниям не способствует взаимному доверию Москвы и Вашингтона, заявил российской посол в Штатах Александр...
2025-11-19T16:06:00+03:00
2025-11-19T16:06:00+03:00
2025-11-19T17:13:00+03:00
Посол Дарчиев: создание США тумана вокруг ядерных испытаний снижает доверие
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Создание США тумана вокруг своих планов по ядерным испытаниям не способствует взаимному доверию Москвы и Вашингтона, заявил российской посол в Штатах Александр Дарчиев.
"Если применительно к сохранению в силе в течение года после окончания действия ДСНВ установленных им лимитов, на которое мы не напрашиваемся и что можно сделать быстро, не втягиваясь в переговоры, американцы отговариваются необходимостью скрупулезного анализа российской инициативы, то напускание тумана вокруг важнейшего вопроса международной безопасности и стратегической стабильности не способствует взаимному доверию и заставляет сомневаться в ответственном подходе американской стороны", - сказал он в интервью "Коммерсанту
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.