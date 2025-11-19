Замалчивание США вопроса ядерных испытаний снижает доверие, заявил Дарчиев

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Создание США тумана вокруг своих планов по ядерным испытаниям не способствует взаимному доверию Москвы и Вашингтона, заявил российской посол в Штатах Александр Дарчиев.

"Если применительно к сохранению в силе в течение года после окончания действия ДСНВ установленных им лимитов, на которое мы не напрашиваемся и что можно сделать быстро, не втягиваясь в переговоры, американцы отговариваются необходимостью скрупулезного анализа российской инициативы, то напускание тумана вокруг важнейшего вопроса международной безопасности и стратегической стабильности не способствует взаимному доверию и заставляет сомневаться в ответственном подходе американской стороны", - сказал он в интервью " Коммерсанту ".

Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.