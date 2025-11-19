США не дали пояснений по заявлениям о ядерных испытаниях, рассказал Дарчиев

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вашингтон до сих пор не предоставил официальных разъяснений по поводу слов президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев
"Ситуация складывается парадоксально. Американская администрация до сих пор не предоставила официальные разъяснения (запрошенные в том числе по линии МИД России) о том, имел ли в виду президент США натурные испытания с подрывом ядерного боезаряда - что окончательно похоронит во многом уже разрушенный самими американцами режим контроля над вооружениями - или же речь идет об испытаниях новых носителей. И это открывает широкое поле для спекуляций и инсинуаций", - сказал он в интервью изданию "Коммерсант".
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.