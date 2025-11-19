Россия призывает США не "заужать" диалог по раздражителям, заявил Дарчиев

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон не "заужать" диалог по "раздражителям", а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.

"Руки мы не опускаем, призывая переговорную госдеповскую команду не "заужать" — в противовес тому, как ставили задачу президенты, — диалог по "раздражителям". Важно не ограничиваться только визовой сферой и более мелкими, бытовыми аспектами обеспечения функциональности дипмиссий, а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане", - сказал он в интервью "Коммерсанту".