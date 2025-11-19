Рейтинг@Mail.ru
Россия призывает США не "заужать" диалог по раздражителям, заявил Дарчиев - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ssha-2056042942.html
Россия призывает США не "заужать" диалог по раздражителям, заявил Дарчиев
Россия призывает США не "заужать" диалог по раздражителям, заявил Дарчиев - РИА Новости, 19.11.2025
Россия призывает США не "заужать" диалог по раздражителям, заявил Дарчиев
Москва призывает Вашингтон не "заужать" диалог по "раздражителям", а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане, заявил посол РФ в США... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:34:00+03:00
2025-11-19T15:34:00+03:00
в мире
москва
вашингтон (штат)
россия
александр дарчиев
барак обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985615559_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_8eab985283d2dfe0abd03c3100011230.jpg
https://ria.ru/20251119/posol-2056040571.html
https://ria.ru/20251119/ssha-2055989718.html
москва
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985615559_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_7700c6fcb888d63ba57218eb8f37f973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, вашингтон (штат), россия, александр дарчиев, барак обама
В мире, Москва, Вашингтон (штат), Россия, Александр Дарчиев, Барак Обама
Россия призывает США не "заужать" диалог по раздражителям, заявил Дарчиев

Посол Дарчиев: Москва призывает Вашингтон не заужать диалог по раздражителям

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Дарчиев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон не "заужать" диалог по "раздражителям", а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Руки мы не опускаем, призывая переговорную госдеповскую команду не "заужать" — в противовес тому, как ставили задачу президенты, — диалог по "раздражителям". Важно не ограничиваться только визовой сферой и более мелкими, бытовыми аспектами обеспечения функциональности дипмиссий, а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане", - сказал он в интервью "Коммерсанту".
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Дарчиев рассказал о реакции России на заявления США по ядерным испытаниям
Вчера, 15:27
По его словам, первым шагом должно быть возвращение к "отправной точке".
"В качестве первого шага необходимо вернуться к отправной точке, когда в декабре 2016 года тогдашний хозяин Белого дома Барак Обама, раздосадованный поражением Xиллари Клинтон на президентских выборах, запустил маховик российско-американской дипломатической войны. С ее последствиями приходится сейчас мучительно разбираться. Будем продолжать настойчиво работать в этом направлении", - подчеркнул дипломат.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
Вчера, 13:14
 
В миреМоскваВашингтон (штат)РоссияАлександр ДарчиевБарак Обама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала