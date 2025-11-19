https://ria.ru/20251119/ssha-2056042942.html
Россия призывает США не "заужать" диалог по раздражителям, заявил Дарчиев
Россия призывает США не "заужать" диалог по раздражителям, заявил Дарчиев - РИА Новости, 19.11.2025
Россия призывает США не "заужать" диалог по раздражителям, заявил Дарчиев
Москва призывает Вашингтон не "заужать" диалог по "раздражителям", а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане, заявил посол РФ в США... РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон не "заужать" диалог по "раздражителям", а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Руки мы не опускаем, призывая переговорную госдеповскую команду не "заужать" — в противовес тому, как ставили задачу президенты, — диалог по "раздражителям". Важно не ограничиваться только визовой сферой и более мелкими, бытовыми аспектами обеспечения функциональности дипмиссий, а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане", - сказал он в интервью "Коммерсанту".
По его словам, первым шагом должно быть возвращение к "отправной точке".
"В качестве первого шага необходимо вернуться к отправной точке, когда в декабре 2016 года тогдашний хозяин Белого дома Барак Обама
, раздосадованный поражением Xиллари Клинтон на президентских выборах, запустил маховик российско-американской дипломатической войны. С ее последствиями приходится сейчас мучительно разбираться. Будем продолжать настойчиво работать в этом направлении", - подчеркнул дипломат.