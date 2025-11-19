Рейтинг@Mail.ru
Турции неизвестно о "секретном плане" США по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 19.11.2025
15:01 19.11.2025
Турции неизвестно о "секретном плане" США по Украине, сообщил источник
Турции неизвестно о "секретном плане" США по Украине, сообщил источник

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Турции неизвестно о "секретном плане" США по Украине, Анкара продолжает свои посреднические усилия, заявил РИА Новости турецкий источник.
США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине, сообщило ранее американское издание Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия и США обсуждают новый план по урегулированию украинского конфликта, заявил, что страны обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор никаких новаций по теме не было.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США рассказали, что будут делать после победы России на Украине
Вчера, 07:13
"Нам неизвестно об этом, лучше обратиться к первоисточникам. Турция под лидерством Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает свои усилия (по урегулированию конфликта – ред.)", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать публикацию в Axios.
Владимир Зеленский на фоне визита в Турцию в среду выступил с утверждением, что хочет активизировать переговорный процесс и возобновить обмен пленными. Песков, комментируя это заявление, сказал журналистам, что контакты в Турции пока осуществляются без участия России, и Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры. По словам Пескова, Зеленский, говоря об активизации диалога, по всей видимости, имел в виду контакты с Турцией.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России
Вчера, 01:18
 
