https://ria.ru/20251119/ssha-2055882642.html
Lockheed Martin и Diehl Defence договорились о сотрудничестве
Lockheed Martin и Diehl Defence договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 19.11.2025
Lockheed Martin и Diehl Defence договорились о сотрудничестве
Американский оборонный концерн Lockheed Martin и немецкая оборонная компания Diehl Defence заключили соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:31:00+03:00
2025-11-19T02:31:00+03:00
2025-11-19T02:31:00+03:00
в мире
берлин (город)
германия
борис писториус
lockheed martin
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20250801/germaniya-2032800986.html
https://ria.ru/20251114/ssha-2055096925.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, борис писториус, lockheed martin
В мире, Берлин (город), Германия, Борис Писториус, Lockheed Martin
Lockheed Martin и Diehl Defence договорились о сотрудничестве
Lockheed Martin и Diehl Defence договорились о сотрудничестве в сфере ПВО
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американский оборонный концерн Lockheed Martin и немецкая оборонная компания Diehl Defence заключили соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны военно-морских сил.
Соглашение было подписано на 24-ой конференции по безопасности, которая прошла во вторник в Берлине
с участием министра обороны ФРГ Бориса Писториуса
.
"Diehl Defence… и Lockheed Martin
… заключили соглашение, которое предусматривает возможность объединения потенциала обеих компаний в области противовоздушной обороны для реализации международных программ по созданию надводных боевых кораблей для военно-морских сил по всему миру", - говорится в сообщении на официальном сайте Diehl Defence.
Как пояснили в компании, соглашение нацелено на изучение возможности интеграции ракет семейства IRIS-T немецкого производства в американскую противоракетную систему Aegis и корабельную систему запуска ракет MK41 для защиты военных кораблей с воздуха.
До сих пор ракеты IRIS-T предназначались для наземного запуска против летательных объектов.
Ранее обе компании заключили соглашение в рамках поставок управляемых ракет для системы Patriot.