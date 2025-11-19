Lockheed Martin и Diehl Defence договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американский оборонный концерн Lockheed Martin и немецкая оборонная компания Diehl Defence заключили соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны военно-морских сил.

Бориса Писториуса. Соглашение было подписано на 24-ой конференции по безопасности, которая прошла во вторник в Берлине с участием министра обороны ФРГ

"Diehl Defence… и Lockheed Martin … заключили соглашение, которое предусматривает возможность объединения потенциала обеих компаний в области противовоздушной обороны для реализации международных программ по созданию надводных боевых кораблей для военно-морских сил по всему миру", - говорится в сообщении на официальном сайте Diehl Defence.

Как пояснили в компании, соглашение нацелено на изучение возможности интеграции ракет семейства IRIS-T немецкого производства в американскую противоракетную систему Aegis и корабельную систему запуска ракет MK41 для защиты военных кораблей с воздуха.

До сих пор ракеты IRIS-T предназначались для наземного запуска против летательных объектов.