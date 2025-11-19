Рейтинг@Mail.ru
Lockheed Martin и Diehl Defence договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 19.11.2025
02:31 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ssha-2055882642.html
Lockheed Martin и Diehl Defence договорились о сотрудничестве
в мире
берлин (город)
германия
борис писториус
lockheed martin
берлин (город)
германия
в мире, берлин (город), германия, борис писториус, lockheed martin
В мире, Берлин (город), Германия, Борис Писториус, Lockheed Martin
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американский оборонный концерн Lockheed Martin и немецкая оборонная компания Diehl Defence заключили соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны военно-морских сил.
Соглашение было подписано на 24-ой конференции по безопасности, которая прошла во вторник в Берлине с участием министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
Германия поставит Украине системы Patriot по частям
1 августа, 12:13
1 августа, 12:13
"Diehl Defence… и Lockheed Martin… заключили соглашение, которое предусматривает возможность объединения потенциала обеих компаний в области противовоздушной обороны для реализации международных программ по созданию надводных боевых кораблей для военно-морских сил по всему миру", - говорится в сообщении на официальном сайте Diehl Defence.
Как пояснили в компании, соглашение нацелено на изучение возможности интеграции ракет семейства IRIS-T немецкого производства в американскую противоракетную систему Aegis и корабельную систему запуска ракет MK41 для защиты военных кораблей с воздуха.
До сих пор ракеты IRIS-T предназначались для наземного запуска против летательных объектов.
Ранее обе компании заключили соглашение в рамках поставок управляемых ракет для системы Patriot.
США одобрили продажу Германии ракет Standard Missile 6 Block I
14 ноября, 23:23
14 ноября, 23:23
 
