https://ria.ru/20251119/ssha-2055882025.html
Белый дом сообщил о соглашении с Эр-Риядом по ИИ
Белый дом сообщил о соглашении с Эр-Риядом по ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
Белый дом сообщил о соглашении с Эр-Риядом по ИИ
США и Саудовская Аравия подписали меморандум по искусственному интеллекту, в рамках которого королевство получит доступ к системам США, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:24:00+03:00
2025-11-19T02:24:00+03:00
2025-11-19T02:24:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3759b190b36e88404f2d7fe2aebc0203.jpg
https://ria.ru/20251119/ssha-2055881057.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82a7d25a0be5812ce2c5ff7a209428d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Белый дом сообщил о соглашении с Эр-Риядом по ИИ
США и Саудовская Аравия подписали меморандум по ИИ