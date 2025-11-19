Рейтинг@Mail.ru
Белый дом сообщил о соглашении с Эр-Риядом по ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ssha-2055882025.html
Белый дом сообщил о соглашении с Эр-Риядом по ИИ
Белый дом сообщил о соглашении с Эр-Риядом по ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
Белый дом сообщил о соглашении с Эр-Риядом по ИИ
США и Саудовская Аравия подписали меморандум по искусственному интеллекту, в рамках которого королевство получит доступ к системам США, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:24:00+03:00
2025-11-19T02:24:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3759b190b36e88404f2d7fe2aebc0203.jpg
https://ria.ru/20251119/ssha-2055881057.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82a7d25a0be5812ce2c5ff7a209428d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Белый дом сообщил о соглашении с Эр-Риядом по ИИ

США и Саудовская Аравия подписали меморандум по ИИ

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США и Саудовская Аравия подписали меморандум по искусственному интеллекту, в рамках которого королевство получит доступ к системам США, сообщили в Белом доме.
О таких договоренностях в Белом доме заявили после переговоров президента США Дональда Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
"Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подписали знаковый меморандум о взаимопонимании по искусственному интеллекту, который предоставляет королевству доступ к ведущим мировым американским системам", - говорится в заявлении Белого дома.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
США и Саудовская Аравия достигли соглашения по атомной энергетике
02:15
 
В миреСШАСаудовская АравияДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала